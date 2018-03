Nicole Neumann habría pedido una cautelar contra Cubero

El conflicto por la separación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero pareciera no terminar. Cuando todo asomaba bastante tranquilo, en Infama aseguraron que la modelo habría puesto una medida cautelar para impedir que el futbolista entre a la casa en la que convivían.

Aunque no aportaron más datos sobre los motivos, en el programa aseguraron que Cubero había sacado varios objetos de la casa que compartía con Nicole.

Algo que levantó muchas más sospechas fue que Neumann no negó la información. "Yo no voy a ventilar más trapitos al sol. El que quiera hacerlo que lo haga. Creo que no corresponde hablar de esas cosas. Como decía él, tengo tres hijas que miran, leen y ven. Hay que pensar en eso", aseguró.

Además, su abogado, Martín Leguizamón, también habló y se mantuvo en la misma línea discursiva: "No puedo darte esa información. Nosotros no vamos a hacer declaraciones sobre lo jurídico. Lamento que esto se haga al revés de lo que Fabián me pidió, que no se haga público y sea un escándalo", deslizó el letrado.

Los rumores de una medida cautelar sumado a que tanto la protagonista como su abogado no negaron los hechos lleva a creer que la situación se encuentra, como mínimo, en un conflicto legal serio.