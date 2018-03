Entre lágrimas: Mirtha recordó la muerte de su hijo Daniel

“Es una cosa terrible, de la que uno no se repone jamás”, dijo la diva, emocionada, en el programa de Mariana Fabbiani

El paso de Mirtha Legrand por el programa de Mariana Fabbiani dejó mucha tela para cortar. Además de hablar de actualidad y de trabajo, la diva se emocionó hasta las lágrimas al recordar la muerte de su hijo Daniel, en 1999, apenas cinco años después de la partida física de su marido Daniel Tinayre en 1994.

“Cuando estoy en mi cuarto y pienso que no va a entrar Daniel por esa puerta ni mi hijo Dani. Perder un hijo es una cosa terrible, de la que uno no se repone jamás”, manifestó La Chiqui, visiblemente conmovida, cuando la conversación con la conductora de “El Diario de Mariana” se tornó más íntima y familiar.

En tren de confesiones, la reina de la televisión argentina siguió detallando cómo todavía le duele esa ausencia. “No se olvida. La sonrisa, la risa de Dani no la olvidaré jamás. A veces, voy en el auto por la calle y veo a alguien que se le parece y lo sigo con la mirada, porque esa persona se parece a mi hijo”, manifestó.

Después relató cómo fueron los últimos momentos de vida de su hijo, en los que ella estuvo a su lado. “Yo le leía libros, diarios cuando estaba en la cama. Me ponía una bata y me sentaba a su lado porque él me lo pidió, quería venir a casa. Entonces, me ponía al lado de él y me miraba”.

Los recuerdos la angustiaron y Mirtha no pudo contener las lágrimas. Y hasta hizo un mea culpa: “Si yo volviera a vivir, haría otra vida en ese sentido. No trabajaría tanto. Cuando los chicos eran chicos, no hacía televisión, pero las filmaciones eran terribles. Salíamos a las nueve de la mañana y volvíamos a las diez de la noche a casa. Cuando volvía, me ocupaba de bañar a los chicos, pero durante el día, no los veía, no estaba con ellos. Y los chicos quieren estar con los padres”. Antes de cerrar ella misma el tema, habló de sus creencias: “Yo creo mucho en las presencias. La vida está hecha de presencias, no de ausencias. Si vos querés ver a ese ser, lo ves. Siempre me pregunto cómo sería Dani hoy en día… Buen mozo, porque era muy buen mozo”.