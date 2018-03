Paulo Dybala, una cena con Simeone y rumores de "cambio"

Un encuentro entre Diego Simeone y Paulo Dybala provocó infinidad de comentarios en toda Europa.

El Cholo Simeone y el atacante de la Juventus cenaron en un restaurante de Madrid y enseguida se alimentaron los rumores en torno al mercado de pases que se abrirá en pocas semanas más.

Los medios de prensa hicieron foco en la posible partida de Antoine Griezman y no son pocos los que suponen que la "Joya" podría cubrir su lugar.

Juventus invirtió 32 millones de euros en la ficha del argentino hace tres años y ahora pretende una cifra superior a los 100 millones para desprenderse de él.

Según el diario "Marca" de España los argentinos cenaron juntos el lunes en el restaurante Kabuki, ubicado en el centro de Madrid. Estuvieron solos, sin ningín intermediario.

El nombre de Paulo Dybala ha sido la tentación de todos los grandes clubes europeos a partir de las actuaciones que ha tenido durante los últimos tiempos.

Desde que Dybala llegó a España junto a su hermano se iniciaron las especulaciones apostando a que esa ciudad sería su próximo destino. Incluso algunos también especularon con la posible incorporación del futbolista argentino al Real Madrid.

Pero este encuentro con Simeone lo hace ganar terreno como el apellido ideal para cubrir a Griezmann, quien anunció: "Me quede o no me quede, se tendrá que decidir antes del Mundial".