En Estudiantes empezó el operativo lateral izquierdo

Finalizada la Superliga y la fase de grupos de la Copa Libertadores, el Pincha se quedará sin sus dos marcadores de punta zurdos. Ya empezaron a sonar nombres

En Estudiantes ya empezaron a mirar para adelante. Y uno de los puntos que más atención se lleva es el lateral por la izquierda. Es muy probable que Lucas Diarte y Sebastián Dubarbier se marchen del Club, ya que a ambos se les termina su contrato. ¿Y entonces?

Sin lugar a dudas que no deja de ser notorio que los dos jugadores naturales para ese puesto puedan marcharse, ya que obligaría a la dirigencia a buscar un titular para apuntalar a los más jóvenes, como Iván Erquiaga que marcha desde atrás.

El caso Diarte parece estar cerrado. Su vínculo acaba el 30 de junio próximo y hace más de cinco meses que la dirigencia no se junta a charlar con su representante.

El año pasado le hicieron un ofrecimiento y nunca más volvieron a hablar. Fue pasando el tiempo y las dos partes creen que luego de la última fecha del grupo 6 de la Copa Libertadores se estará marchando del Club, en donde se formó y en el cual debutó en Primera.

En el último receso hubo un sondeo de Colo Colo que no prosperó. También lo buscó otro equipo del exterior. Ahora todo está encaminado a que se vaya y la muestra más cabal es que luego de su correctísimo partido por Copa ante Nacional no volvió a tener chances en el primer equipo y eso que Dubarbier pasó un largo tiempo en reposo por un severo desgarro.

El ex Almería también tiene muchas chances de irse del Pincha. Al igual que a Diarte su contrato culmina el 30 de junio y si bien no hay una decisión tomada en la dirigencia, no empezaron las charlas para hablar de su renovación.

Para colmo su presente no es el mejor. En lo que va del semestre jugó sólo el partido contra Independiente (fue una de las figuras) y un puñado de minutos contra Godoy Cruz (flojísima performance).

Sus reiteradas lesiones es un tema que preocupa puertas adentro. Las tuvo el año pasado y sufrió una a comienzos de esta temporada que lo marginó mucho más. Son varios los que creen un cambio de nombre como mejor opción.

A su favor le juega que mientras estuvo en cancha demostró ser importante, con algunas producciones que lo habían convertido en titular indiscutido. Por eso serán clave para él las últimas siete fechas de la Superliga y lo que pueda estar en cancha en la Libertadores. Tendrá que rendir exámenes para definir su continuidad.

¿Qué pasará con Palito Pereira?

Como si fuera poco todo el cimbronazo que provocarán ambas salidas, en este receso se deberá resolver una vez más el futuro de Álvaro Pereira. El lateral por la izquierda uruguayo, cuyo pase le salió a Estudiantes poco más de 3.2 millones de euros, está a préstamo en Cerro Porteño de Paraguay. El Pincha lo cedió allí hace unos años para usar el dinero del préstamo para ponerse al día con el Inter de Italia, como antes había hecho lo propio con Getafe de España.

El préstamo con el equipo paraguayo se terminará y entonces otra vez empezarán las charlas. En el Pincha no tiene lugar y difícilmente lo tenga luego del Mundial. Pero acá en La Plata están sus derechos federativos y por eso se reanudarán las conversaciones.

La última vez que se vieron las caras Pereira y Estudiantes fue en Montevideo. Hace casi un año, cuando el Pincha fue a jugar un amistoso contra Peñarol y Palito se alojó en ese hotel. Esa tarde habló con la prensa de su presente en Paraguay y no descartó la chance de volver a jugar aquí. Esa chance no tiene mucho crédito, pero es una posibilidad.

Varios jugadores que están en carpeta

La secretaría técnica de Estudiantes tiene agendados varios nombres de jugadores para iniciar conversaciones una vez que se termine este torneo.

Uno de ellos estuvo en La Plata hace poco tiempo: Fabrizio Angileri, al lateral izquierdo de Godoy Cruz. Es del agrado del entrenador quien fue quien lo puso a marcar la punta en su paso por allí.

En el Pincha ya le dieron el gusto con la contratación de Gastón Giménez. ¿Lo volverán a tener en cuenta para este otro refuerzo teniendo en cuenta el nivel del jugador solicitado?