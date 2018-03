Desde San Lorenzo aseguran que "existe una red de pedófilos" en el fútbol juvenil

El director de la Pensión Juvenil de San Lorenzo, Enrique Polola, reveló hoy que en el fútbol juvenil de AFA opera "una red de pedófilos", diferente a la organización descubierta esta semana en Independiente.

El dirigente admitió que el club de Boedo recurrió a la policía especializada en cibercrimen (delitos informáticos) y que "una fiscal está investigando" sobre el accionar de la red para prostituir menores.

Polola, en diálogo con el programa partidario "La Cicloneta", comentó que puso en conocimiento al presidente del club, Matías Lammens, "para que le avise al resto de los dirigentes de los clubes" sobre los riesgos a los que se exponen los menores.

"En San Lorenzo, un chico que ya no está más en el club, me dijo un día: 'Profe, hay un tipo que viene a ver los partidos y me está llamando. Quiere que yo saque fotos porque tiene una fábrica de ropa interior y me da 9.000 pesos si voy con esas fotos'", reveló Polola.

Como consecuencia de ello, el director de la pensión adelantó que "la gente de cibercrimen descubrió una organización terrible y una fiscal se puso a investigar", por lo que se negó a dar mayores detalles.

"Hay una red de pedófilos que no son los mismos de Independiente. Van a los partidos y les prometen algo a los jugadores para tentarlos. Hay que tener mucho cuidado. Antiguamente siempre hubo prostitución y venta de droga alrededor de las pensiones", reafirmó.

Polola, de todos modos, destacó la metodología de San Lorenzo, que les permite a sus juveniles "estar a salvo" de todo riesgo. "Desde hace un tiempo, los chicos llevan una pulsera como la de los grandes hoteles con la cual la gente de seguridad del club los distingue para impedirles que salgan del club".

"Los juveniles de la pensión de San Lorenzo no pueden salir a la calle, a diferencia de los que sucede en otros clubes como River o Boca", comparó.

"De los 70 chicos que tenemos a cargo sólo el padre de uno me llamó preocupado por lo que había pasado en Independiente. Eso es una muestra sobre cómo se trabaja en San Lorenzo", concluyó.