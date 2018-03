Un vecino le apunta a la obra hidráulica de 31 por las grietas en su vivienda

Manuel Jurado, que vive entre 58 y 59, asegura que también se le hundió el piso de un patio y ya gastó 10 mil pesos en reparaciones

Miguel Jurado lleva casi un año dando batalla para conseguir una respuesta por las rajaduras y el hundimiento de un patio en su vivienda de 31 entre 58 y 59. La angustiante situación, según el vecino, fue provocada en los primeros días de las obras hidráulicas que se realizan en Circunvalación.

“Hasta ahora llevo gastado más de 10.000 pesos en reparaciones. Y todavía me faltan las grietas de la fachada”, contó ayer, angustiado, el vecino damnificado.

ENORME SUSTO

Jurado se asustó con las primeras grietas en el frente de su casa, a la altura del 1276. La estructura pareció crujir , pero el susto fue mayor cuando el movimiento de suelos y máquinas enormes terminó por hundir un patio interno de la vivienda.

Casi tres metros de profundida quedó perforado el patio. El peligro inminente en el que quedó la vivienda lo llevó a realizar un urgente arreglo, sin esperar que el Estado o la empresa que está haciendo los trabajos se hiciera cargo de la situación.

Ahora se entrevistó con el legislador bonaerense Guillermo Escudero, quien presentó en la Legislatura un proyecto de pedido de informes por la situación que vivieron los vecinos y las consecuencias que dejó en el barrio.

“Ahora tengo un petitorio en el que vamos a juntar firmas de los vecinos. Uno de los problemas que tiene el barrio es que nos quedamos sin alumbrado público. La zona está prácticamente a oscuras, lo único que quedan son algunas luces de las fachadas de las viviendas”, contó Jurado a este diario.

Esa junta de firmas complementará el pedido de informes presentado en la Legislatura para que el poder ejecutivo bonaerense brinde una respuesta.

La desesperación del vecino es que el tiempo avanza y “no tengo a quien recurrir. Fui infinidad de veces al obrador, para saber a quién tenía que pedirle que se hiciera cargo, pero nunca me dieron una respuesta. No sé a quien pedirle que se haga cargo de los daños. Al menos que se ocupe del tema. Un primner paso lo dí contactándome con legisladores, pero no se sabe cuánto tiempo puede demandar una respuesta.

LIBERARON UN TRAMO DE LA 31

Recientemente, la avenida 31, entre 58 y 60 fue abierta al paso vehicular, y aún hay trastornos en la esquina de 30 y 60 porque no hay cartelería que indique se puede llegar hasta 58 entonces en 61 los automovilistas giran a la derecha para tomar la avenida 30 y al llegar a la esquina de 60 se forma un embudo con lo cual hay serios problemas que provocan un alto riesgo de que en cualquier momento haya un accidente.

Las obras continuan a lo largo de la avenida 31, a cargo del ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo de estas obras es evitar nuevas inundaciones ante copiosas lluvias.

Mientras tanto, los vecinos atraviesan por inconvenientes por el desarrollo de los trabajos.

Muchos vecinos aguardan que les reparen las veredas en el tramo de 60 a 58, porque varias quedaron destruidas como efecto colateral de la envergadura de la obra que se desarrolla en ese sector de la Ciudad.