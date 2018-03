Marcos Di Palma opinó sobre la despenalización del aborto y dejó una frase polémica

| Publicado en Edición Impresa

El diputado provincial y ex piloto de TC, Marcos Di Palma, dio su opinión respecto de la despenalización del aborto y dejó una definición que generó fuerte polémica.

Di Palma, que fue electo para ocupar su banca en la última votación por Unidad Ciudadana, aseguró estar “a favor de la vida” y pidió “enseñarles a los chicos a que culeen bien”.

“Hay que enseñarles a los chicos a que culeen bien, a que se pongan condones, forros, como le quieran llamar los pibes ahora. Aunque no te puedo andar diciendo condón porque por ahí un pibe no sabe lo que es un condón, se tiene que poner un forro o un capuchoncito…”, explicó el legislador.

Y fue por más: “Si a los chicos les vamos a enseñar ‘culeen tranquilos, dejen embarazada a todo el mundo que después vas con una aspiradora y te lo saco’, me parece que es algo ilógico”.

Di Palma, legislador provincial por Unidad Ciudadana, dejó en claro que su postura es “a favor de la vida”, pero que está de acuerdo con que sea legal el aborto en casos extremos. “Estoy de acuerdo con el aborto cuando hay una violación”, aseguró.

“Si tienen relaciones sexuales y después vienen y se hacen un aborto, no. Si una mujer viene y dice que la violó y que no lo quería ni ver, estoy totalmente de acuerdo en esa parte. Pero hacer una vida y después tirarla como nada, no estoy para nada de acuerdo”, cerró.

Las declaraciones de Di Palma generaron una fuerte polémica en las redes sociales. Uno de los que salió a referirse al tema fue el escritor y periodista Federico Andahazi. “Marcos Di Palma explicó de manera brutal su opinión en contra del aborto. ¿Este es el mismo Di Palma que impulsó Scioli?”, chicaneó desde su cuenta de Twitter.