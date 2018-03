Florencia Peña bancó a Calu Rivero y habló de Darthés

La actriz manifestó además que vivió una situación de acoso sexual

En medio de una entrevista con El Show del Espectáculo, Florencia Peña habló de los acosos sexuales y opinó que se "están desnaturalizando cosas".

La actriz, convencida del actual "empoderamiento" femenino, se explayó al respecto y dijo que "la lucha de una es la lucha de todas. No quiere decir que todos los casos sean reales pero cuando una mujer sale a denunciar algo así tiene más para perder que para ganar".

En cuanto a sus vivencias personales, Peña manifestó: "Yo le creo a las mujeres. Tuve parejas que me decían como me tenía que vestir o sacarme tal foto. En el trabajo compañeros que te tocaban de más".

En ese sentido, se refirió al caso de Calu Rivero y Juan Darthés: "Yo se que viene hace mucho tiempo, lo había escuchado esto en Telefe hace mucho, todos los que estábamos sabíamos que había pasado y si Calu necesitó decirlo algo habrá pasado... tal vez hubo un acuerdo que no pudieron tener. A mí me pasó pero no diría quién".