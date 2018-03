¡Pincha, viejos son los trapos!

Rodrigo Braña, que hoy está festejando sus 39 años, y Leandro Desábato, que había llegado a dicha edad en enero, le aportan al equipo la experiencia necesaria para afrontar una exigente doble competencia

Los dos jugadores con más edad dentro del actual plantel de Estudiantes son Rodrigo Braña y Leandro Desábato, quienes a pesar de sus 39 años (el primero los está cumpliendo hoy y el segundo los festejó en enero) son piezas fundamentales para Lucas Bernardi en un semestre cargado de partidos. El Chapu se ha convertido en el corazón del equipo y en cada encuentra que juega siempre está entre las figuras, mientras que el Chavo sigue respondiendo con buenas actuaciones y es la voz de mando en el fondo.

Luego de la victoria ante Olimpo del pasado lunes, que le permitió al Pincha escalar varias posiciones en la tabla de la Superliga, ambos jugadores hablaron del presente grupal e individual, además de palpitar la seguidilla de encuentros que se le viene al equipo la semana entrante.

“En líneas generales lo veo bien al equipo. Cuando tenemos que ser protagonistas es lo más difícil, jugar de contra es más sencillo. Pero contra Olimpo, por ejemplo, el equipo trianguló bien y atacó sin desesperarse. Es importante además que sumemos buenos resultados porque eso da confianza”, comenzó indicando el Chapu sobre la realidad de Estudiantes, mientras que el Chavo comentó: “El equipo está encontrando equilibrio y solidez. Jugadores como Rodríguez Otero y Gómez se están consolidando en el equipo. Además creo que estamos bien físicamente, hicimos una buena pretemporada. Hay una mezcla de juventud y gente grande que está entrelazando bien y se nota dentro de la cancha”.

Al ser consultados de porqué Olimpo, un rival a priori más “accesible”, les terminó complicando el partido del lunes pasado, Braña comentó: “Está todo muy parejo y podés perder puntos frente a cualquier equipo. En esta ocasión dominamos y en el final casi te empatan en una jugada. Hay que estar concentrado los 90 minutos”, y añadió sobre dicho encuentro: “Nosotros hicimos todo el desgaste en el primer tiempo, entonces cuando encontramos el gol sabíamos que iban a salir a atacar y había que aprovechar algún contragolpe por los jugadores desequilibrantes que tenemos. Hicimos un buen primer tiempo y en el segundo concretamos y nos acomodamos. Nos faltó tal vez poder golpear en alguna contra”.

El capitán albirrojo, por su parte, agregó : “No hay partidos fáciles, hay que convencerse de eso. En el fútbol hay una paridad muy grande, tenés que luchar hasta el final en cualquier encuentro y nunca te podés relajar por más parezca que está el partido definido. En esta última fecha quedó en claro partidos como el de Chacarita y River”.

“EL CHAPU REJUVENECIÓ”

Desábato se tomó unos minutos para hablar del buen presente futbolístico de Braña: “Está bien físicamente y, sumado a que el equipo lo sostiene, aparece su jerarquía”, y agregó entre risas: “Rejuveneció, lo veo muy bien”.

El propio volante, en tanto, comentó sobre su rendimiento en este último tiempo:“Me siento bien. Como vengo marcando, tengo minutos y para un jugador de mi edad tener continuidad es fundamental”.

En el partido ante el Aurinegro, el nacido en Berazategui hace exactamente 39 años no sólo mostró su entrega en la recuperación característica, sino que también dio algunos pases largos que a muchos les hizo acordar las mejores épocas de Juan Sebastián Verón. Sobre esto, comentó: “A veces te queda y no queda otra. Teníamos que jugar por afuera y por eso di alguna de esas asistencias. Por suerte salieron bien, en otras ocasiones una las tira a la tribuna”.

LA SEGUIDILLA DE PARTIDOS

Se vienen semanas movidas para Estudiantes, ya que en una semana jugará tres partidos: el domingo que viene visitará a Lanús, a los tres días recibirá al Real Garcilaso por la Copa Libertadores y, al fin de semana siguiente, chocará ante Godoy Cruz en La Plata. Todos estos encuentros son fundamentales para el Pincha, ya que en la Superliga necesita sumar para las copas del que viene y en la Libertadores ganar de local es vital, pero la poca distancia entre los encuentros obligará a Bernardi a hacer descansar a algunos jugadores.

“Ahora con esta seguidilla de partidos tenemos que descansar bien. No tenemos un plantel amplio, pero tenemos que llegar con la misma solidez como equipo”, empezó señalando Desábato, quien sobre su situación personal en estas situaciones sostuvo: “Si juego o no lo decide Lucas (Bernardi), pero soy consiente que no puedo estar en cancha tantos encuentros seguidos. Obviamente el entrenador me dirá qué partido jugaré. Uno quiere estar siempre, pero al final de los partidos las piernas lo sienten. Igualmente lo importante es que los chicos que entren lo hagan bien, porque ayuda a sostener al equipo”.

Braña por su lado, dijo lo siguiente sobre este tema: “Todos queremos jugar, pero hay que ser sincero si uno llega media cansado y decirlo. Estos son los momentos que tenés que pensar en el equipo y que juegue el que mejor está. Se vienen tres partidos que todos los queremos jugar, pero necesitamos lo mejor de todos los que conformamos el plantel”, y cerró: “Veo bien a todo el equipo y eso es muy bueno, los que entran están respondiendo con buenos rendimientos y eso es fundamental para esta doble competencia que estamos jugando y que nos exige estar siempre al ciento por ciento”.