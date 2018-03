“Cuesta pensar en Patronato teniendo que jugar contra Boca el miércoles”

| Publicado en Edición Impresa

Ignacio Scocco admitió que es difícil “pensar en jugar contra Patronato” el sábado por la Superliga cuando tienen que enfrentar a Boca el miércoles 14 de marzo por la final de la Supercopa.

“Con todo el respeto que me merece Patronato, es difícil pensar en el partido del sábado teniendo que enfrentar a Boca el miércoles. Cuesta abstraerse de un superclásico, que para nosotros es el más importante que tenemos en los próximos días”, expresó Nacho Scocco en rueda de prensa realizada después del entrenamiento millonario.

“Igual lo vamos a tomar con seriedad”, aclaró el delantero, que fue autocrítico con su nivel y el del equipo. “Soy el primero en darme cuenta de que no tengo el nivel del año pasado, que bajé mucho mi rendimiento y por eso salí del equipo titular”, opinó Scocco. El atacante manifestó que “tengo que aprender a jugar cuando no tengo la pelota. Estoy en una etapa en la que tengo que mejorar con la pelota. Y soy un delantero que si no la toca durante mucho tiempo se pone inquieto. Debo ser inteligente para encontrar lugares que no perjudiquen al equipo. Es una pena que no hayamos podido ganar que es lo que más necesitamos”. En tanto, agregó que “seguramente se hizo un buen trabajo en los últimos años, porque hay un buen clima en el vestuario pese a los malos resultados”.

Por su parte, Ignacio Fernández, quien perdió la titularidad después de la cuarta fecha del torneo y la recuperó recién en la 18ma. ante Chacarita, también se mostró autocrítico. “A nadie le gusta ser suplente. Entiendo que bajé mi rendimiento y por eso salí del equipo. Son decisiones del entrenador que hay que aceptarlas”, sostuvo el ex jugador de Gimnasia.

“Bajó el rendimiento colectivo y el mío, nos cuesta encontrar espacios, estar finos con la pelota, entramos en situación de nervios, hay que defender mejor la pelota... En lo personal perdí mucha precisión, que es lo que más necesito por el sector en la cancha donde juego, y por eso bajé mi rendimiento”, explicó Fernández.

Sobre su posición en la cancha con la llegada de Enzo Pérez, Nacho consideró que “cambió mi forma de jugar y ahora estoy más cerca del área y adelantado, pero en Gimnasia ya lo hice y me gusta porque tengo más llegada al arco rival. Es verdad que se reducen los espacios pero no hay problema”.

Fernández coincidió con Scocco en transmitir que el grupo se encuentra bien pese a los malos resultados que está teniendo River. “Somos conscientes de que no estamos jugando bien ni salen las cosas pero estamos unidos. Necesitamos un partido que nos haga despegar, como dijo el técnico. Ojalá el de Boca sirva como envión anímico para salir adelante”, concluyó.

Scocco, Fernández y todos los que estuvieron en el empate ante Chacarita, realizaron un trabajo regenerativo. Hoy se realizará el ensayo de fútbol de cara al encuentro del sábado, que el equipo de Marcelo Gallardo deberá jugar ante Patronato, por la fecha 19na. La idea del DT es poner el mejor equipo posible para que sus jugadores lleguen lo mejor que puedan al superclásico del miércoles 14, en Mendoza, ante Boca.