Un bar de Salta en la mira por ofrecer tragos con nombres como "Abre patas" y "Baja tanga"

Un bar de Salta llamado "La Roncha de la Lora" se ubicó en el ojo de la tormenta luego de que una clienta denunciara que algunos de los tragos ofrecidos llevaban nombres como "Abre patas" y "Baja tanga".

Carlos Jiménez, el dueño del bar, ofreció unas disculpas después de las críticas que sólo echaron más leña al fuego: “Es la primera vez que alguien se molesta. Jugamos con el cliente y buscamos reírnos”, expresó, y añadió que "No hay ninguna mala palabra. A la que no le gusta o la que no comparte nuestros ideales tiene la libertad y puede irse, no consumir en el bar”, concluyó.

La polémica surgió luego de que una clienta, que visitó el pub, manifestara que se sintió incómoda con los nombres de las bebidas. “Estando en búsqueda del respeto hacia la mujer en todos los ámbitos y aspectos, esos nombres son una forma despectiva de burla hacia la mujer”, expresó.

El dueño aclaró que revisarán su política publicitaria y afirmó que “Tengo clientas que vienen, se toman dos o tres "Abre patas" y no por eso terminan con el primero que se les cruza. Yo sé que una mujer es pensante”.

No es la primera vez que un comercio de Salta tiene problemas con los nombres de los productos que ofrece. Hace un año, un restaurante de la misma provincia tuvo que cambiar su carta tras las quejas de que ofrecía cortes de carne con nombres como “Lomo a la Zámolo”, “Medallón Pampita”, “Matambre a la Farro”, “Bife Salazar”, “Medalloncitos Su” y “Lomo Flor Peña”.