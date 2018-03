¿En la boca del lobo?: Laurita Fernández trabajará con Cabré y ya tiembla Fede Bal

Mientras está en un impasse con Carmencito, la blonda aceptó sumarse a “Sugar”, en donde compartirá elenco con el más seductor (y peligroso) de la farándula

Sin lugar a dudas, las buenas siguen llegando para Laurita Fernández, la bailarina surgida del montón de “ShowMatch” que, gracias a su talento, logró separarse de la mano y construirse un camino propio dentro del mundo de la farándula.

Aunque un poco la ayudó su comentado romance con Federico Hoppe, el mano derecha de Tinelli que, dicen, fue el que le sopló en el oído su nombre al conductor para la que la ponga a participar del certamen de baile, lo cierto es que la blonda demostró que tiene mucho talento.

Virtuosa bailarina, pronto, además, demostró que tiene carisma para la pantalla chica, asumiendo el rol de conductora de uno de los programas más exitosos de la tarde desde hace años: el fenomenal “Combate” (Canal 9).

Desde hace temporada, la blonda, además, es una de las más elegidas para promocionar productos en las redes sociales, en donde factura de lo lindo, y casi sin hacer esfuerzo: sólo se saca una foto, la subí a Instagram, etiqueta a la empresa y clin caja.

El año pasado, también, fue noticia porque la convocaron para asumir la conducción de la primera mañana de la FM Vale, en donde entró para reemplazar a Catherine Fulop, tras tres años al frente de su “Gente Bella”. En aquel entonces, se armó un revuelo pero la venezolana salió a decir que la bailarina no había tenido nada que ver: los de la radio buscaron la frescura y vitalidad que la rubia emana.

En el dial, Laurita, sigue firme como rulo de estatua. De hecho, ese trabajo, le impidió estar cerca de su pareja, Fede Bal, quien, este verano, hizo temporada en Mar del Plata de la mano de la revista “Magnífica”, junto a su madre.

Precisamente por eso se dio el cortocircuito que hoy tiene a los tortolitos en un impasse. Un rumore de infidelidad del muchacho con una compañera le hizo a Laurita poner en el freezer a Carmencito y a pesar de que él remó y la sigue remando, ella todavía no está lista para barajar y dar de nuevo.

Y en este momento de charlas profundas y reflexiones, viendo qué y cómo siguen, se conoció una nuevo proyecto laboral de Laurita que no sólo la hará crecer en lo profesional, porque realmente se trata de las grandes ligas para ella, sino que hará poner “en peligro” la relación con Fede Bal por la persona con la que le tocará trabajar...

Laurita fue convocada por Gustavo Yankelevich para sumarse al exitoso musical “Sugar”, que también produce Susana Giménez, para reemplazar a su protagonista, Griselda Siciliani, quien dará un paso al costado para cumplir con otros compromisos anteriormente pautados.

La blonda debutará con este mega proyecto en abril y lo hará, ni más ni menos, que de la mano de uno de los galanes más odiados por las parejas de las actrices: Nicolás Cabré.

Conocido por sus conquistas en el set, y con un prontuario admirado y envidiado por los simples mortales, quien fuera pareja de La China Suárez y Marcela Kloosterboer, ya está en la mira de todos y eso que Laurita todavía no se sumó.

Lo que sí trascendió es que Fede Bal no se tomó de la mejor manera esta noticia aunque, su novia, todavía a raya, dice que no le dio lugar para los reclamos.

Consultada por Cabré, la blonda dijo que todavía no lo conoce pero ya le tiró flores: “No lo conozco pero lo admiro. Es un genio, es brillante lo que hace. Me voy a divertir mucho”. Y sobre la posibilidad de un romance tras bambalinas, dijo: “Para mí va a ser muy divertido. Estoy tan enfocada, y tengo una emoción y unas ganas que no voy a reparar en algo así. Para mí es el 1 en el humor, lo admiro mucho y va a ser un placer. Todo el mundo habla maravillas de él como compañero”

Y Cabré, en una nota para “Los Ángeles de la mañana”, le devolvió las gentilezas: “Le tengo fe a Laurita, la eligió Gustavo, no tengo dudas de que tiene condiciones. No la conozco, pero sé que es una gran profesional”.

Durante la jornada de ayer, Ángel de Brito le puso palabras a un pensamiento generalizado: “Que me disculpe Fede que lo adoro, pero le tengo un miedo. ¡Un miedo! Hace frío en los camarines. Vamos a guardar esto y vamos a hablar en unos meses”.

