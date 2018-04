Una mujer denunció que su hijo sufrió una feroz golpiza la primera vez que salía a bailar

Terminó con un corte en la cabeza y un pómulo inflamado. Lo tuvieron que asistir en un centro médico privado

Un adolescente de 16 años había decidido ir por primera vez a bailar con unos amigos a un boliche del centro de La Plata, según contó ayer su madre desde su página de Facebook. Pero lejos de tomar esa experiencia como algo divertido, “ahora no quiere salir más. Quedó traumado”, reflejó la mujer desde esa red social.

Según pudo saberse por esa publicación, al chico lo sorprendió la inseguridad y la violencia, que nadie parece poder erradicar en la Ciudad.

Fue cuando una bandita de menores, que ya tendría varios ataques en su haber, descargó una andanada de golpes contra su inocente humanidad, claro sin razón alguna que lo justifique.

Es la agresión por la agresión misma, que en este caso terminó con el chico internado en un centro médico privado.

Con un corte en la cabeza y un pómulo inflamado, entre otras lesiones, ahora intenta recomponerse de una situación tan dramática como increíble.

“Bronca, impotencia ganas de llorar y a la vez ganas de romper todo! Le pegaron a mi hijo a la salida de un baile”, en 50 entre 4 y 5, expresó la madre desde la desesperación y la angustia.

“Caminaron una cuadra y le pegaron así.. de la nada, sin robarle nada, sin mediar palabra. Sólo por maldad, para hacerse ver”, agregó indignada.

“Lo vieron tirado en el piso y nadie fue capaz de hacer nada, ni de llamar a nadie... Ya no se puede ni salir a la esquina, que estos pendejos de m... se las mandan. Quién le saca el miedo? Es la primera vez que salía a bailar y me dijo `no má, no voy más`”, indicó.

De acuerdo al relato de la mujer, “le robaron la ilusión, la inocencia, las ganas de divertirse. Ya voy a saber quiénes fueron”, advirtió.

“El no tiene maldad. Es un nene súper sano, que sólo salió a divertirse y así terminó. Me pregunto si lo tengo que dejar encerrado, que no conozca lo que pasa más allá de la puerta de su casa, porque están estos hdp dando vuelta”, comentó furiosa.

Demás está decir que su posteo fue descubierto por las autoridades de la comisaría primera de La Plata, que tiene jurisdicción en el lugar de la agresión y de inmediato iniciaron una investigación para dar con la víctima y su familia, primero, y ahora para tratar de descubrir a los autores de la golpiza.

La causa, caratulada como “lesiones leves”, se inició de oficio y ahora los pesquisas apuntan a obtener distintos testimonios y filmaciones de cámaras de seguridad, tanto públicas como domiciliarias, que permitan individualizar a los delincuentes.

Se sabe que esta no es la primera vez que se registra una situación de estas características y que siempre todas las sospechas apuntan a un grupo violento que merodea la zona de Plaza San Martín y distintos sectores del centro platense.