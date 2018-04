Pachelo acusó a un abogado de la familia García Belsunce de armarle una causa

En la indagatoria ante el fiscal dijo que pretenden instalar un caso de inseguridad para después reclamar una indemnización

Nicolás Pachelo, detenido por cuatro robos en el country Tortugas de Pilar, sugirió en su indagatoria que uno de los abogados de la familia de María Marta García Belsunce puede estar involucrado en esta nueva imputación que ahora lo tiene preso desde el sábado, informaron fuentes judiciales.

Pachelo, quien el domingo pasado declaró durante dos horas y media, le dijo al fiscal de la causa, Martín Otero, que le parecía curioso que justo le imputen robos en el country Tortugas, donde el abogado Alejandro Novak también fue víctima de robos y le ganó al club una demanda millonaria.

Durante la causa que investiga el crimen de la socióloga en el country Carmel de Pilar, por el cual Pachelo está imputado, el abogado Novak fue defensor de Guillermo Bártoli, cuñado de María Marta.

En su declaración indagatoria y ante una pregunta de su abogado defensor, Roberto Ribas, Pachelo dijo que le parecía “un absurdo total” que en la casa en obra donde él había ingresado a orinar -la de Osvaldo Horacio Brucco, dueño de los restaurantes Gardiner, Happening y Tequila-, tengan una caja fuerte con dinero y valores.

Mencionó que conocía la historia en la que el abogado Novak “de la familia Belsunce”, fue víctima de un robo en el country Tortugas por el que “ha demandado al club y la justicia dictó un fallo a su favor cuantioso para que el club le abone lo supuestamente robado”.

“Es por todo esto que me llama la atención los cuatro hechos que se me imputan, las fortunas que denuncian que les robaron desde dólares, euros, pesos, rolex, oro, gargantillas, diamantes, zafiros, esmeraldas, barras de oro, armas. Me da la sensación que es un exceso absoluto”, afirmó el acusado en un tramo de su indagatoria que no había trascendido.

Pachelo hizo así referencia a un fallo de la Justicia Civil de San Isidro en el que en 2014 el Tortugas Country Club, dos empresas de seguridad y una consultora fueron condenadas a pagarle a la familia Novak más de medio millón de pesos -cifra que podía ascender a unos 100.000 dólares con los intereses- como responsables del robo que sufrieron el 31 de marzo de 2006 en su casa la suegra del penalista, sus dos hijas y dos empleadas domésticas, cuando él estaba de vacaciones con su esposa y fueron asaltadas por un grupo de encapuchados.

En tanto, al iniciar su declaración, Pachelo se desligó del otro imputado, Ernesto Fabián Suárez (38), el cuidador de caballos que trabaja en Tortugas y está sospechado de haberle facilitado el ingreso y egreso para los ilícitos, al afirmar que no lo conoce.

Luego, realizó un relato del frustrado encuentro que tuvo el jueves 29 de marzo pasado con una amante a la que conoce hace “20 años” y cuya identidad prefirió preservar.

“Está casada, no voy a decir su nombre para no exponerla”, afirmó el imputado, quien luego aclaró que acordaron el encuentro porque “el marido se iba de viaje por Semana Santa”.

“El jueves santo salí de mi casa entre las 12 y las 13. Le dije a mi novia que me iba a jugar al fútbol y me fui vestido con ropa deportiva”, relató.

Contó que se tomó el colectivo “57 express” que lo dejó en la puerta del Tortugas Country Club y que por allí lo pasó a buscar su amante en auto.

“Me dijo que me siente en el asiento atrás de ella para que al ingresar al Tortugas no me vea la seguridad, ya que ella estaba casada. Me dijo que me agachara e ingresamos al barrio”, afirmó.

A Pachelo, cabe destacar, lo complica una imagen de video donde se ve a una persona saliendo de una casa con una caja fuerte, perteneciente al citado empresario del rubro gastronómico.