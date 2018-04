El penoso estado de las calles, al tope de los reclamos vecinales por los problemas urbanos

Por ese motivo, se sumaron quejas en City Bell, Villa Elisa y 166 y 517. Arbolado, agua, zanjeos y luminarias completan el “top five”

Diferentes barrios, una preocupación en común: el penoso estado de las calles. De un tiempo a esta parte, casi no pasa un día sin que se acumulen reclamos vecinales por el deterioro que muestran distintas trazas, ya sea en la periferia como en el casco urbano. Tanto es así, que de acuerdo a un informe elaborado por la Defensoría Ciudadana de La Plata, las quejas por el descuido que presentan las calles encabezan el ranking de los reclamos vecinales más frecuentes.

Entre los planteos recibidos en ese organismo -en cuanto a problemas urbanos se refiere-, los vinculados a la rotura y desgaste de los pavimentos o a la falta de mantenimiento en las calles sin asfaltar, acumulan el 18% del total.

El “top five” de reclamos lo completan los pedidos de intervención a Espacios Verdes, ya sea por casos de podas, despuntes y extracciones (15%); los inconvenientes con el servicio de agua, como falta de presión y filtraciones (14%); zanjeos y desagües (9%) y arreglo de luminarias (8%).

Desde la Defensoría aclararon que “si bien el Informe de Gestión se entrega una vez por año al Concejo Deliberante, en la Defensoría Ciudadana se lleva un control trimestral sobre cuáles son los problemas que más aquejan a los vecinos”.

“De ello se desprende que se hicieron en la Defensoría 523 consultas, que fueron resueltas o derivadas sin iniciar expediente”, agregaron.

“Por eso hemos decido tener presencia en las delegaciones, así podemos acercar la Defensoría a la gente”, afirmo la Defensora local María Florencia Barcia. No obstante, por ahora no trascendieron detalles acerca de la modalidad elegida para desembarcar en los barrios.

Sí se aclaró que por consultas o denuncias se puede llamar de forma gratuita al 0800 333 3393 o dirigirse a calle 53 N° 493 de 9 a 16hs.

calles que piden auxilio

Lo cierto es que, más allá de los anunciados proyectos para recuperar los pavimentos destruidos, en diferentes barrios es casi imposible transitar sin romper el auto. Por caso, ayer vecinos de 9 y 504, en Villa Castells, pusieron el grito en el cielo por el estado de la calzada. Contaron que al estar desgastada y tapizada de pozos, los autos muchas veces se suben al cordón para avanzar, lo que, afirman, es un peligro porque “permanentemente pasan chicos caminando”.

En tanto que frentistas de City Bell expresaron su bronca por el pésimo estado de una calle que conecta con el Camino General Belgrano y que es de paso obligado para quienes viven en la zona.

Se trata de la 461 ex (ex Balcarce), que se encuentra repleta de baches y todos los días representa “un dolor de cabeza para motociclistas y automovilistas”.

Desde 135 y 480 dieron a conocer una calle que después de cada lluvia se convierte en “un canal de agua y barro”. “No se puede andar, no se entiende por qué no la arreglan. La esquina es un río. Aquí todos pagamos nuestros impuestos, no podemos estar viviendo en estas condiciones”, afirmaron

Por otro lado, Adrián Pelliza, de 421 entre 13 y 14, Villa Elisa, aseguró que la calle “es un pantano” debido al agua y el barro acumulado luego de la última lluvia. “La calle no tiene drenaje, es un pantano, está totalmente intransitables”, consignó el vecino.

El hombre sostuvo que “desde la Delegación nos dijeron que está incluida en un plan de obras, pero hasta el momento seguimos en estas condiciones”.

En tanto, vecinos de calle 166 entre 517 y 518 se quejaron por el mal estado de su calle, de tierra y totalmente despareja. Por si fuera poco, frentistas calificaron la calle 74 entre 1 y 2 como “un desastre”. “Hay pozos que van de lado a lado de la calle”, se quejó un automovilista.