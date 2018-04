¿Es feriado el lunes 30 de abril?

Tras la medida que tomó el gobierno nacional a fines del año pasado que reestableció los "feriados puente" para 2018 y 2019, los lunes o viernes pueden ser decretados días no laborables con fin de incentivar el turismo.

Con el 1º de mayo cerca, que este año caerá martes, la duda acerca de si el 30 de abril es feriado no tardó en surgir. Para 2018 se definió como días no laborables el 30 de abril y el 24 y 31 de diciembre. De este modo, 30 de este mes será el primer "puente" del año. Sin embargo, esto no regirá para todos.

Como es la primera vez que se aplica este mecanismo, también surgió una pregunta en el sector privado: ¿cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado?

El feriado funciona como un día franco para todos los trabajadores. En caso de que igualmente sean citados a sus trabajos, deben tener -según el convenio correspondiente a cada actividad- una bonificación en el jornal. Por el contrario, en los días no laborables corresponde a la empresa convocar a sus empleados o darles el día libre.

Para disipar dudas, el próximo lunes 30 de abril es un día no laborable. De este modo, cada compañía podrá decidir si da asueto o no a sus trabajadores.

Por el lado de la administración pública, no habrá actividad. Los estatales tendrán jornada libre y tampoco se dictarán clases en escuelas y universidades.