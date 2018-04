Bronca en Independiente por los arbitrajes ante Corinthians y Boca

Ariel Holan y Nicolás Domingo explotaron de bronca por la actuación el árbitro en el encuentro que Independiente perdió anoche con Corinthians como local. El enojo estuvo referido al penal que no le sancionaron y a un gol mal anulado por un offside inexistente.

"Tuvimos el control del juego durante la mayor cantidad de tiempo del partido, creamos siete u ocho situaciones muy claras, más un penal y un gol anulado", empezó diciendo el DT a lo que Domingo agregó: "Estoy frente a la jugada y se ve claramente que hay penal. Ojala mañana hablen tanto como la mano dudosa de Verón que no fue contra Boca".

El futbolista del Rojo, en la misma línea, disparó: "Vamos a ver si mañana en los medios hacen el mismo hincapié que hicieron el lunes con Boca contra nosotros".

Holan fue más allá: "Me molestó que no guardaran distancia (en el tiro libre de Gaibor) y que se adelantó la barrera. Eso da bronca e impotencia", agregó acerca del penal de Henrique no sancionado.

El técnico aprovechó para hablar de lo ocurrido con Boca: "Se vio que no fue penal (el de Verón) y extrañamente al juez Ariel Penel lo mandaron al Nacional B... Me molesta y fastidia mucho esto como entrenador", terminó indicando el entrenador de Independiente.