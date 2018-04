Jim Carrey desafía a Donald Trump con pinturas irreverentes

El actor estadounidense Jim Carrey, recordado protagonista de filmes como "The Truman Show", "La máscara" y "El Grinch", reavivó esta semana la polémica iniciada meses atrás, al publicar en la red social Twitter nuevas pinturas muy críticas para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que cuentan con millones de comentarios y reproducciones.

Esta actividad, según sus palabras, "antidepresiva", que el comediante comenzó apenas Trump asumió su puesto en la Casa Blanca en enero de 2017, viene generando numerosos y polémicos comentarios, que la última semana recrudecieron tras la presentación de trabajos cada vez más agresivos con el mandatario.

El viernes último Carrey mostró a Trump pellizcándose un pezón mientras come un postre con forma de pechos femeninos: "Querida Smithsonian National Portrait Gallery @NPG, sé que es temprano, pero me gustaría presentar esto como el retrato oficial de nuestro 45° presidente. Se titula 'Usted grita. Yo grito. ¿Alguna vez dejaremos de gritar?''".

Dear Smithsonian National Portrait Gallery @NPG , I know it’s early but I’d like to submit this as the official portrait of our 45th President, Donald J. Trump. It’s called, 'You Scream. I Scream. Will We Ever Stop Screaming?' pic.twitter.com/LrCmlXXpv7

El jueves lo mostró en un baño de inmersión en residuos tóxicos: "¿Alguien miró '60 minutos' anoche'? Un reporte acerca de niño pobre de Grecia llamado Giannis Antetokounmpo que triunfa en la NBA. América todavía tiene algo de magia. Es una lástima que haya que atravesar tantas aguas cloacales culturales para encontrarlo", dice.

Did anyone watch 60 minutes last night? Hell of a piece about a poor kid from Greece named Giannis Antetokounmpo who’s making it big in the NBA. America still has some magic. Pity you have to wade through so much cultural sewage to find it. ;^} pic.twitter.com/H4BTPcw8bu