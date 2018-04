Claudia habló del faltazo de Diego Maradona al casamiento de su hija

La mamá de Dalma dijo que "el que se la perdió fue él"

Dalma Maradona se casó el fin de semana y el gran ausente fue su padre, Diego, que estaba en ese momento dirigiendo a su equipo en Dubai, lo que generó muchos rumores y comentarios en redes sociales por su decisión.

Claudia Villafañe rompió en las últimas horas el silencio y habló respecto a la boda de su hija, en la que ella y su hermana la acompañaron al altar: "No estaba programado ni nada, es algo que se dio así y nosotras no teníamos tanta data sabiendo que Diego no venía. La propia Dalma no la tenía y nosotras no lo supimos hasta último momento".

Y siguió: "Dalma viajó y después le fue a comprar el traje porque el papá le había dicho que venía, pero bueno después con sus compromisos y sus cosas no pudo y ella ya estaba casada desde hacía una semana no era que se casaba ese día así que lo importante es que todo pasó re lindo".

Luego, Claudia fue contundente sobre la decisión de Diego: "Él que se la perdió fue él. El lunes yo le escribí un mensaje y nunca con rencor ni con nada, al contrario, siempre tratando de que él se diera cuenta de que era un momento importante para él no sólo para Dalma".

Finalmente, la ex mujer del Diez recordó que el futbolista, tras una internación por sus adicciones, le agradecía a Dios darle otra oportunidad y le pedía poder acompañar a sus hijas al altar. La mamá de Dalma y Giannina entonces cerró: "No se pudo, por lo menos con una de sus hijas".