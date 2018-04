Enfrentados: Flor de la V y Jey Mammon se pasaron factura

El actor trabajó con la humorista en "La Pelu" pero la relación no terminó de la mejor manera



Hace seis años, Florencia de la V y Jey Mammon fueron compañeros en el ciclo "La Pelu", que se emitía por la pantalla de Telefé, pero su relación laboral no concluyó en buenos términos.

Desde ese momento nunca hablaron sobre el tema al aire, hasta hoy, cuando ambos estuvieron invitados en el programa "Los Ángeles de la Mañana".

“Un día pasó algo, no es que me levanté y me volví loco“, dijo el actor tratando de sacar el tema. A lo que Flor respondió: “Nadie es trigo limpio, cada uno tiene que mirar para adentro y hacer un mea culpa“.

Luego, Jey le recrimó a la humorista haberle "cobrado" que él eligiera hacer temporada en Carlos Paz con Nazarena en vez de aceptar su ofrecimiento.

“¿Vos no te enojaste ni te paso nada en ese momento? Me bloqueaste en WhatsApp porque se te ocurrió… Yo no estaba mendigando su amistad. Algo pasó y está bueno decirlo. Yo no falseo, estoy instalando el tema y vos lo estás negando. Lo intenté hablar antes pero me bloqueaste en el teléfono“, lanzó Jey.

Y cerró: “Yo nunca usé la palabra maltrato, pero la verdad es que me sentí un pelotudo“.