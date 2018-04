Jara se declaró Bilardista y Latorre le pegó por Twitter

El ex jugador de Estudiantes hoy en Boca, Leo Jara, se refirió respecto al juego que está teniendo Boca en el campeonato y que tal vez no llene a todos los hinchas, aunque consideró que a su entender, ganar es lo más importante.

"A la gente quizá no le gusta cómo juega Boca, pero el equipo juega a ganar. No damos 200 pases como el Barcelona para meter un gol, pero yo como Bilardista, prefiero ganar", dijo Jara en diálogo con la Hora del Fútbol, lo que despertó la reacción del ex jugador y ahora comentarista, Diego Latorre.

"Los futbolistas y el periodismo han sido cómplices de estas frases demagógicas y vacías de contenido. Si ganar es una elección: ¿Por qué no ganaste la Copa Libertadores o alguna final si “preferís ganar”? No hay que aceptar el humo de los que dicen combatirlo", le respondió Gambeta mediante su red personal de Twitter.

El correntino viene de tener un buen desempeño en el triunfo xeneize, incluso asistiendo a Wanchope Ábila en uno de los goles del equipo frente a Newell's.