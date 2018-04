Greenpeace Argentina investigará internamente las denuncias de abuso en la organización

Greenpeace Argentina anunció hoy que abrió una "nueva investigación independiente" tras las denuncias de al menos 40 ex trabajadores de la organización ambientalista por acoso laboral y sexual por parte del director ejecutivo de la sede regional, Martín Prieto.

Tras las denuncias a través de las redes sociales y la difusión de una carta firmada por todos los denunciantes, Prieto decidió pedir una licencia laboral para "consolidar el máximo de transparencia e independencia" en la investigación, informó la ONG.

"Desde hace casi dos meses, cuando surgieron estos testimonios, seguimos con preocupación esta situación y estamos asegurando los mecanismos para que se lleven adelante todas las investigaciones que sean necesarias; somos una organización transparente", afirmó Natalia Machain, directora política de la organización, a cargo temporariamente de la co-dirección ejecutiva para Argentina, Chile y Colombia.

En un comunicado, agregó que: "Si de las investigaciones surgiera alguna necesidad de reparación, se hará".

El 20 de marzo pasado, una ex empleada de Greenpeace publicó en Twitter que en 2006 había vivido situaciones incómodas y recibido referencias a su cuerpo por parte de su director de área, quien trabajó en la oficina de la organización hasta el año 2008.

"Dado que Greenpeace no había sido informada de esta situación, al momento de leer en Twitter el relato de la ex empleada, la organización intentó contactarla en repetidas oportunidades y por diversos canales, no habiendo tenido respuesta hasta el momento", repasó la ONG ambientalista en el texto difundido hoy.

"Al día siguiente -continuó- la organización se presentó espontáneamente en la justicia criminal y correccional pidiendo que se investigue y poniéndose a disposición de las autoridades. Luego, el 28 de marzo pasado, Greenpeace ratificó esta presentación".

"No hemos querido hacer públicas declaraciones respecto de estas investigaciones para respetar la privacidad de las personas involucradas, pero se están tergiversando las respuestas y creemos necesario actualizar la situación", aseguró Machain.

Greenpeace, que asegura haber intentado comunicarse con quienes denunciaron situaciones similares en sus redes sociales, pero sin lograrlo, insistió en que "ha tomado en serio estos temas desde hace tiempo".

La organización también reveló que en 2013 varias personas denunciaron al director de logística de la organización por acoso laboral y que "luego de una investigación, éste fue removido de su cargo".

En 2014 se presentaron denuncias por algunos de los hechos ahora denunciados públicamente y entonces se abrió una investigación por parte de Greenpeace Andino y de Greenpeace Internacional y "las conclusiones a las que llegan ambas indagaciones es que no existió trato ni despido discriminatorio, ni discriminación de género; pero sí hubo profundas diferencias laborales", de acuerdo al comunicado de la ONG.