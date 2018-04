Organizan un “corpiñazo” para protestar por la alumna que fue sancionada por no usar sostén

En repudio a la medida estudiantes de colegios porteños harán hoy un insólito reclamo frente al ministerio de Educación

Mientras salía al recreo el viernes pasado, Bianca Schissi, una alumna de cuarto año del Colegio Reconquista de Villa Urquiza, recibió un insólito llamado de atención. Al verla con un vestido de breteles sin corpiño, la rectora del establecimiento le hizo notar que no podía concurrir así. El episodio, que derivó en una observación en el cuaderno de comunicaciones, cobró ayer gran relevancia luego de que la alumna redoblara la apuesta yendo nuevamente sin corpiño, y estudiantes de varios colegios porteños anunciaran su decisión de protestar contra la medida disciplinaria realizando hoy “una suelta de corpiños” frente al ministerio de Educación de la Ciudad.

“La rectora me paró y me dijo: ‘no podés venir al colegio sin usar sostén’. Usó la palabra ‘sostén’. Sí, le contesté re mal porque no sabía que era la rectora. Nunca la había visto. Me dijo que me tape con una campera”, contó ayer Bianca ante las cámaras de varios canales de televisión.

“¿En serio me vas a sancionar por no tener corpiño? ¿Dónde dice el código de vestimenta que no se puede venir sin corpiño?”, cuenta la alumna que le dijo a la rectora antes de que ésta la condujera hasta la rectoría donde dejó asentada la sanción.

“El mismo viernes vino mi mamá a hablar. La rectora primero decía que era por el vestido y después admitió que era porque no tenía corpiño. No estaba ni escotada, ni con transparencias. Nada. Y a los varones jamás los retan por cómo están vestidos”, explicó Bianca, quien volvió a asistir ayer al colegio sin corpiño, aunque esta vez con una polera azul.

En apoyo a la alumna sancionada, estudiantes de su colegio empapelaron ayer el establecimiento con carteles que decían: “mi corpiño no define que tan buen alumna soy” o “no es lo largo de mi pollera sino lo corto de tus ideas”, entre otras consignas que le reclamaban a la rectora una explicación.

A falta de una respuesta de la rectora, voceros del ministerio de Educación porteño salieron ayer a relativizar la situación. “La alumna no fue sancionada. Lo que recibió fue un llamado de atención por haber roto una pauta de vestimenta que ellos mismos (por los alumnos y los padres) establecieron”. Y esa “observación” se transformó en un acta por escrito “porque la madre de la alumna pidió que fuera así”.

Como señalaron desde la cartera educativa “todos los secundarios estatales de la Ciudad se rigen por una guía orientadora en la que directivos, padres y alumnos acuerdan su propio código de convivencia. Y en él pueden definir si incluyen o no pautas de vestimentas”.

Lo cierto es que si bien el Colegio Reconquista cuenta con un código de convivencia donde se establece la vestimenta que los alumnos deben usar, éste “no dice nada sobre los corpiños”, señalaron ayer desde el centro de estudiantes de ese establecimiento al anunciar que participarán de la “suelta de corpiños” de hoy.

La medida de protesta, prevista para las 17 frente al Palacio Pizzurno, fue convocada por la agrupación feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) y de ella participarían “”tanto alumnos del Reconquista como de los colegios Nacional Buenos Aires, Mariano Acosta y Carlos Pellegrini”, según se adelantó.

“Las escuelas en vez de sancionar a las pibas deberían aplicar la ley de Educación Sexual Integral para promover el respeto, la igualdad y prevenir la violencia sexista”, dijeron ayer desde MuMaLa.