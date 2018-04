Miguel Ángel Cherutti: “en la actualidad, a veces se achican los caminos para hacer humor”

El imitador y cantante trae su unipersonal, donde además del humor aparecerá en primera plana su voz de tenor, cantando desde “Nessun Dorma” hasta “Despacito”

| Publicado en Edición Impresa

Miguel Angel Cherutti ya era así, como se lo ve en escenario, de chico: extrovertido, gracioso y cantor, desde su más tierna infancia el escenario lo llamaba.

“En los actos escolares siempre hacía de San Martín, Belgrano, bailaba el pericón... No hay duda que lo mío fue un don, por la voz, pero además porque siempre fui una persona extrovertida”, cuenta sonriente el artista que llegará el jueves a la Ciudad con “Cherutti and Company”, donde aborda una faceta donde se lo ha visto poco a este emblema de la revista: el unipersonal.

“Yo ya era esa persona extrovertida cuando era adolescente”, sigue contando Cherutti de paseo por la redacción de EL DIA, “pero no me daba cuenta que había un diamante en bruto, estaba muy afincado a mi ciudad, a Cañuelas: quería estar con mis amigos... Pero un día dije ‘me voy a probar y veo que pasa’, y me probé primero desde el humor, entonces seguí ese camino”.

La historia de todos los artistas tiene ese punto de inflexión que señala el humorista, imitador y tenor de 37 años de carrera, que llegará a La Plata tras un escandalito suscitado por su salida de “Astros de la risa”, el espectáculo liderado por Moria Casán y que debutó en enero en la calle Corrientes.

Cherutti desmiente que la salida haya sido en malos términos (“era conveniente finalizar, pero de mi parte está todo más que bien”) aunque reconoce que su ajustada agenda de shows privados lo llevaron a ausentarse de algunas funciones, primero de común acuerdo, y por algunos problemas de vuelos, por sorpresa en su última semana en el espectáculo. De todos modos, aclara, debido a esta situación, Cherutti y la producción ya habían acordado que dejaría el show el 25 de marzo.

Y nadie puede desmentir al artista cuando dice estar ocupado: entre shows privados, en enero realizaba funciones en Buenos Aires con Moria, y en Mar del Plata al inicio de la semana de “Cherutti and Company”, el espectáculo que se verá en La Plata. Un unipersonal “donde manejo diferentes momentos de mi carrera con chistes, monólogos y música”, explica el artista. “Un permitido: en vez de hacer una revista con elenco, hago un unipersonal”.

Así, el público platense se encontrará con una hora veinte de puro Cherutti, con el humorista siempre arriba del escenario, “a cara limpia”. “Hacía mucho que no lo hacía: más allá de que mi fuerte en el teatro revistero era solo, generalmente estaba rodeado de compañeros”, cuenta sobre el gustito que se está dando con su nuevo show, donde, al no enmarcarse dentro de una revista, el artista puede desplegar una faceta a veces postergada: en La Plata se verá “lo que la gente espera de Cherutti”, dice, pero también aprovechará la soledad en escena para desplegar su aplaudidad voz de tenor, a la que, en los últimos años, ha dado más y más espacio.

“El teatro me fue dando la posibilidad de meter un tango, una presentación... y ahora es una presentación, un tango, un final donde está Cherutti con su voz”, relata, y revela que la gente le dice que canta mejor que los artistas a los que imita y que, con tantas facetas, “te transformás en un showman, que es lo que yo buscaba en mi carrera”.

Ya recontra consagrado, Cherutti adelanta que a medida que le ha dado más lugar al canto en sus shows, se ha ido tentando con otro “permitido”: grabar un disco: “Sé que en algún momento lo tengo que hacer, tengo que encarar en algún momento un proyecto donde pueda cantar tangos, combinarlo con algo lírico... ¿por qué no? Eso es lo que tengo que empezar a analizar”.

Pero aunque el hombre que hiciera dupla con Nito Artaza durante años siempre fue un apasionado de la música, también fue un dotado para el humor, un género del que, dice, a pesar de ser un nombre propio, sigue “mirando todo”.

“Pero vengo de una época donde vos tenías en los canales de aire ‘Matrimonios y algo más’, ‘Operación Ja Ja’, Olmedo, Porcel, Tato Bores... eran el Barcelona y el Real Madrid. Y yo aprendí de ese género: lo que vino después también fue bueno, pero hoy le está faltando humor a la tele”, analiza el presente con nostalgia.

Y agrega que “la tele se fue a otra vereda”, aunque “se podría lograr algo con la gente que hay, que tiene condiciones”: nombra a Freddy Villarreal, Casero y Campi como algunos de los humoristas de la “nueva guardia” que admira, que “hacen un humor que me parece que tiene una característica clásica y una moderna”, y revela que agregó algo de stand up a su unipersonal porque “tenés que ser consciente de que también tenés un público joven, y tenés que demostrarles algo distinto a lo que le mostrás a la gente que tiene 60, 70 años”.

Del humor que mamó de joven y del que fue parte, dice, lo último que vio en televisión fue “Poné a Francella”: el cambio, claro, es también un cambio de paradigma que todos los comediantes están todavía navegando. ¿Qué se puede decir y qué no en esta era de alta sensibilidad? ¿Cuál es el límite del humor? Cherutti acepta que “Poné a Francella” hoy “no se podría hacer”, y revela que en la actualidad, “a veces uno se siente limitado, se achican los caminos”: la cuestión de género ha ganado terreno en la agenda y ya el público no se ríe de algunos chistes “clásicos”, pero, además, la actualidad política divide aguas de tal manera en el público que “no es fácil, no tenés mucho territorio para ahondar. Te dicen ‘esto no lo digas, tené cuidado’”.

La sensibilidad de la llamada “grieta” es una preocupación para Cherutti: “En el escenario no tenés que hacer bajada de línea: tenés que contar algo con humor y dejarlo, y que la gente se ría, sin que sea un golpe bajo”, explica su receta para no ofender, y recuerda que llegó a hacer un sketch sobre Kirchner y la 125 “sin que fuese ideología o golpes bajos”. Después, explica, “hay cosas que las podés pensar de una manera, pero después tenés que pensar como las vas a trasladar a un escenario donde hay un público que se puede sentir ofendido. Hay que tener cuidado”.

Cherutti aterrizará a las 21 del jueves con su humor y sus imitaciones que reflejan el amplio espectro de su voz al ir de “Despacito” a “Nessun Dorma”: el show de realizará en la sala de 43 entre 7 y 8, un escenario pegadito al público. ¿Y si aparece allí algún fanático de un lado de la “grieta”? Cherutti se ríe: “¡Ahí sonamos!”.

Para agendar

Qué: “Cherutti and company”, unipersonal de Miguel Ángel Cherutti

Dónde: 43 entre 7 y 8

Cuándo: Jueves a las 21