Un papelito se suma a la colección de actos bizarros de la política criolla

| Publicado en Edición Impresa

Por MARIANO SPEZZAPRIA

@mnspezzapria

Cuando escribió el mensaje en el papelito que segundos después desataría el escándalo, hacía rato que se quería ir. Luis Caputo, el ministro de Finanzas que está en la mira de la oposición por su participación en sociedades offshore y por el alto nivel de endeudamiento externo, ya había cumplido con su objetivo de rechazar todas las acusaciones ante el Congreso de la Nación.

“Levantala, levantala”, le reclamó al senador José Mayans, titular de la comisión bicameral de Seguimiento de la Deuda, cuando comprobó la reacción de la diputada kirchnerista Gabriela Cerrutti, quien se paró como un resorte y a los gritos ni bien leyó el particular texto: “Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala”, al que Caputo acompañó con un emoticón de sonrisa.

El inusual pedido del ministro a la diputada llevaba un trasfondo, ya que Cerrutti había participado la noche anterior en el programa televisivo Intratables, donde denunció que Caputo había dejado a una hija al frente de un fondo de inversión que había comandado él mismo hasta diciembre de 2015. Pero la segunda parte del mensaje invitaba a una reacción y la diputada pisó el palito.

Entonces Mayans levantó la reunión y Caputo salió caminando hacia la derecha rápidamente, pero en medio de un clima caldeado, los custodios le cambiaron el recorrido y lo llevaron hacia una puerta que comunica el Senado con la Cámara de Diputados, según pudo constatar EL DIA en el lugar. Mientras que Cerrutti se quedó a mostrar el papelito, con Agustín Rossi de guardaespaldas.

El jefe del bloque de diputados kirchneristas no forma parte, al igual que Cerrutti, de la comisión a la que ayer asistió Caputo, pero en condición de invitado –como otros legisladores oficialistas y opositores- tomó la palabra para definir a Cambiemos como “un accidente de la historia”. Esa declaración llevó la carga del desprecio por los votantes que eligieron a la alianza gubernamental.

Para ese momento Caputo ya había realizado una presentación sobre la estrategia de su gestión para financiar el déficit fiscal, a través del endeudamiento. “Al gradualismo hay que financiarlo”, sostuvo en un pasaje de su exposición, aunque de todos modos admitió como “razonables” las advertencias sobre la dependencia externa, dada la historia de fracasos económicos del país.

No obstante, afirmó que el endeudamiento se registra “a las tasas de interés más bajas de la historia” para la Argentina y sostuvo que los inversores no le prestarían dinero al país si no consideraran que lo pueden recuperar. “Los argentinos somos los más escépticos. Los inversores esperan de los argentinos más que los propios argentinos”, agregó en un tono de reflexión.

Ante una pregunta del diputado Axel Kicillof, Caputo precisó además que la deuda externa neta asciende a los 64.000 millones de dólares y que la deuda bruta –que considera el pago de intereses- se ubica en torno a los 200.000 millones de la moneda estadounidense, un nivel que consideró manejable aunque no sostenible en el tiempo al mismo ritmo de la actualidad.

Pero más allá de las diferencias conceptuales sobre el programa económico de Cambiemos, que tiene en el endeudamiento uno de sus pilares, los legisladores de la oposición reclamaron de Caputo una explicación sobre su participación en fondos offshore y si eso implica conflictos de interés en su rol como funcionario, ya que debe tratar con bancos y fondos que él integró.

En ese sentido, el ministro de Finanzas aseguró que la actividad de los fondos offshore no constituye un “delito” en sí mismo, sino que deben ser considerados como las “cajas de seguridad”, cuyo contenido tiene que ser declarado a las autoridades impositivas. “Es una práctica común entre las corporaciones”, aseguró Caputo. Y afirmó que no ocultó su pasado en el sector. “Tengo todo bien declarado”, remarcó el funcionario.Caputo admitió, sin embargo, que no declaró su participación en un fondo offshore porque era un “tenedor fiduciario” y no el propietario

Hasta ahí, la exposición del ministro de Finanzas transcurría por los canales normales, salvo por un corte de luz de 15 minutos, del cual el diputado Nicolás del Caño se quejó porque justo le tocaba hablar.

Pero la reunión parlamentaria se desvirtuó por completo cuando Caputo envió el papelito a Cerrutti. Una acción que se suma a la colección de actos bizarros que ostenta la política criolla.