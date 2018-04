Problemas con la recolección y el mantenimiento de la vía pública

La falta de recolección de residuos mantiene por estos días preocupados a los frentistas de 76 entre 13 y 14 debido a que en consecuencia se formaron "montañas de bolsas de basura".

"Hace una semana que están esas bolsas ahí, aunque hubo situaciones peores con este servicio", aseguraron damnificados.

"A veces llamamos a la delegación correspondiente del barrio y con suerte después de insistir varias veces, mandan un camión", afirmaron.

Por otro lado, en 425 entre 21 a y 21 c, Villa Elisa, advirtieron por zanjas obstruidas, basurales y calles intransitables por los pozos.

Según detallaron hay en el barrio olores nauseabundos producto de las aguas estancadas causadas por la obstrucción de los desagües y al mismo tiempo deben lidiar los baches de las distintas arterias de la zona.

"La delegación de Villa Elisa no se hace presente, dicen que no tienen recursos desde la Municipalidad; los vecinos estamos hartos de reclamar mejoras pero no nos escuchan", manifestaron.