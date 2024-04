Marina Calabró confirmó que se separó de Rolando Barbano: ruptura, llanto y la última cena

No todo lo que transcurre y avanza como viento en popa tiene buen final o la fortaleza necesaria para sostenerse. Lo cierto es que la separación de Marina Calabró y Rolando Barbano cayó como una bomba en el mundo del espectáculo. Nadie se la esperaba.

Si bien los rumores empezaron a circular en redes, la bomba terminó de explotar y la noticia la blanqueó la mismísima Calabró en el pase que comparten en radio El Observador con Yanina Latorre, que no se la dejó pasar.

“No saben lo que lloró antes de salir al aire ¡Tremendo!’’ dando cuenta de lo atravesada que se siente la periodista por la reciente ruptura con Barbano, dijo Yanina más tarde en LAM.

“Le pregunté si estaba bien, me dice: ‘más o menos' y que después que terminaba de comer, me llamaba”, reveló Yanina para luego opinar: “Yo creo que ella sabía que era la última cena".

De esta manera, en plena charla que sostuvieron, Latorre fue directo al hueso y le consultó si se encontraba bien de ánimo. A lo que la comunicadora con un poco de humor, dijo: “Voy a necesitar de osteópatas, psicólogos, psiquiatras y médicos”.

Acto seguido, Yanina le hizo saber a Marina que era tendencias en las redes sociales y visiblemente curiosa, Calabró quiso saber qué era lo que se estaba diciendo en internet sobre ella. Al notar su interés al respecto, Latorre acotó: “Que te separaste” y la periodista lejos de negarlo, asintió con la cabeza dando a entender que la información que circulaba online era correcta.

“¿Qué te puedo decir? Si me pongo a hablar, lloro y la verdad no tengo ganas de llorar porque después salgo en todos los portales llorando, y no está bueno. No es lindo pero bueno…lo que pasa es que si uno empieza a dar señales en redes entiendo que es inevitable la pregunta”, planteó la comunicadora.

En ese momento, Marina intentaba contener las lágrimas y al darse cuenta de dicho gesto, Yanina no dudó en contenerla al aire y le dijo: “Si querés llorar, llora. Somos humanos y hay algo espantoso que es: pasarla mal y tener que laburar en vivo”.

Al oír las palabras de Latorre, la periodista se quebró y rápidamente se secó las lágrimas.