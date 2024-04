Recreaciones históricas: una forma distinta de revivir el pasado

Hechos políticos, sociales y culturales han dejado su huella a lo largo de la historia, marcando un antes y un después en las comunidades. Como así también las costumbres de distintas épocas, donde algunas se mantuvieron hasta la actualidad. Estos temas muchas veces generan curiosidad en las nuevas generaciones, quienes se imaginan cómo hubiese sido vivir en otros años o aquellos sucesos que fueron determinantes para el mundo o para el país. Las recreaciones históricas tienen un lugar primordial a la hora de repasar un determinado acontecimiento o contexto pasado, ya que realizan una “puesta en escena” con el fin de hacer “un viaje en el tiempo”. Las personas toman protagonismo y se ponen en la piel del hecho o de la época en sí, para hacer su representación.

En La Plata, las recreaciones históricas se encuentran en crecimiento y cada vez atraen a más personas. El grupo que las difunde es el Bygone Society y se realizan en distintos puntos de la Ciudad. Los lugares son elegidos dependiendo de lo que se quiera representar. “Primero elegimos una época y luego buscamos un lugar que se adecué a la actividad y la época que queremos recrear. Por ejemplo, uno de los eventos fue con ropa de 1960 en una muestra del Museo de Arte Contemporáneo sobre danzas de esa época. Así como también el último evento del año pasado fue con ropa de 1900 en el Jardín Botánico. También las actividades pueden ser en casas particulares, donde nos tomamos el trabajo de ambientar cada lugar para que en las fotos se vea lo más histórico posible. En la Ciudad, particularmente hemos hecho eventos en la Estación Provincial, un baile en el pasaje Dardo Rocha, y también festivales y eventos en la República de los Niños”, detalló la fundadora del grupo creado en 2015, Yerimen Iglesias.

Existen dos tipos de representaciones históricas: la civil, que no recrea un hecho histórico en particular sino una época, donde se utiliza la vestimenta, sus costumbres y actividades típicas; y la militar, que revive hechos históricos particulares como batallas. Bygone Society se encarga de hacer representaciones históricas civiles: “Cuando recreamos la época de regencia o 1800 (época de la Independencia Argentina), hacemos investigaciones sobre las danzas y juegos que se realizaban en diferentes ocasiones. Para la recreación histórica civil nos enfocamos en detalles como la comida, vajilla e incluso la decoración del lugar en la que vamos a realizar el evento, todo esto para generar un ambiente que nos deje sumergirnos en la época a recrear”.

La actividad no solo atrae a personas de la Ciudad, sino también de otros puntos de la Provincia: “Nuestros eventos también sirven para que personas de otros lados, miembros del grupo, conozcan la ciudad de La Plata de una manera diferente”, remarcó Yerimen. Por su parte, Maybel, otra de las integrantes del grupo, contó como decidió unirse pese a no vivir cerca: “Yo me sumé el año pasado, a partir de publicaciones que vi en Instagram. Viajo desde Quilmes. Nos unimos en un principio por el gusto a la historia, la moda y también una escritora llamada Jane Austen”. Además dijo que muchas veces, las actividades se hacen dependiendo de la disponibilidad de los integrantes: “Depende de como estemos con las actividades de la vida. Somos trabajadores y estudiantes en su mayoría. Así que los meses de finales tal vez es solo un encuentro por mes porque estamos estudiando”.

CREACIÓN

Bygone Society es el único grupo de representaciones históricas que hay en La Plata y eso le otorga un valor único. A casi 10 años de su creación, mantiene firme su esencia de expandir las actividades en la Ciudad: “Nuestro grupo nació en el año 2015 con el nombre “Roaring 20’s”, ya que únicamente nos dedicábamos a esa época, los años 20. Fue gracias al baile que realicé ese año desde Jane Austen Argentina, el cual fue muy bien recibido para mi sorpresa, donde me di cuenta que había más gente interesada en recrear otras épocas, Así que muchas de las personas que estaban en el club de lectura se sumaron también a recrear de manera fija”, destacó Yerimen. Además contó como nació su interés: “Fue a través de la literatura, siempre fui amante de la novela “Mujercitas” de Luisa May Alcott. El interés creció mucho más cuando creé mi grupo de lectura de Jane Austen, escritora de la época de la regencia inglesa. A través de las reuniones comencé a buscar interesados en hacer encuentros, no sólo de debate literario, sino también enfocados en recrear la época de las novelas. Y luego conocí la recreación histórica a través de diferentes grupos y me generó la necesidad de crear mi propio grupo que recree desde 1800 hasta 1960”. Por último, describió que en las recreaciones históricas se genera un sentido de pertenencia: “Para mí es mucho más que un simple hobby. También es un espacio en el que puedo explorar mi creatividad y también investigar y aprender un montón de cosas que van más allá de simplemente la vestimenta. Es un espacio en el que he generado muchas amistades, las cuáles van también más allá de solo la recreación histórica”.