Maradona picante: "¿Cuántos goles hicieron Sampaoli o Beccacece?"

Maradona no se privó de opinar sobre la Selección durante una larga entrevista que le realizaron sobre distintos aspectos algunos de los cuales tenían que ver con su vida personal.

Al referirse al equipo nacional cargó muy duro contra Sampaoli y su entorno. Dijo Maradona: "Llega un técnico con un arsenal de ayudantes y quiere explicar que la pelota es redonda... Me parece que ahí es donde más le erra".

Diego también señaló, en esa misma dirección: "Nosotros, que somos el fútbol, no recordamos haber escuchado un gol de Sampaoli o que nos hayan comentado un gol de Sampaoli. Entonces él tiene que tener el respeto grande por lo que dejamos nosotros, por lo que hicimos nosotros en la Selección argentina", advirtió.

Pero también hubo "palos" para los colaboradores del actual DT de la Selección. Diego pidió "que Beccacece se haga cargo de la Sub 20" e indignado agregó: "¡Beccacece! Escuchame, vuelvo a preguntar, ¿cuántos goles escuchamos de Beccacece? ¿O cuántos penales atajó Becaccece? No sé... Estamos en una fábrica metalúrgica, no estamos en el fútbol argentino".