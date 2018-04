Las chicas prefieren viajar con remiseras

Entre denuncias de acoso y situaciones incómodas, cada vez más mujeres sólo viajan en remises si quien maneja es otra mujer

Nicolás Maldonado

Desde hace cosa de dos meses, cada vez que necesita un remise, Lucía Chávez (27) ya no llama a la agencia de siempre sino a su propia chofer, Marta (53). La conoció por recomendación de una compañera de trabajo y la adoptó al punto de que ya no sólo se conocen un poco la vida entre ellas sino que muchas veces ni siquiera les hace falta mencionar la dirección. Ahora cada vez que vuelve tarde a su casa en remise, Lucia ya no finge “estar teniendo una conversación teléfonica en el trayecto” ni le dice a un amiga en voz alta antes de subirse al auto: “te llamo para avisarte que llegué bien”.

Ya sea por seguridad, confort o para evitar que se repita “alguna situación desagradable” que le tocó vivir arriba de un remise, cada vez más chicas piden en las agencias que les manden una chofer mujer o directamente recurren al teléfono de alguna de ellas en particular. Y como reconocen en las propias agencias, “muchas hasta prefieren no utilizar el servicio si en ese momento no hay alguna mujer disponible que las puede llevar”.

Quienes observan el fenómeno de cerca aseguran que se trata de un tipo de demanda muy reciente, que comenzó a principios de este año y se multiplicó por las redes sociales en forma exponencial. Lo cierto es que de pronto comenzaron a circular entre los grupos de amigas de Facebook y Whatsapp listas de remiseras de confianza o bien de agencias con empleadas mujeres a las que se podía recurrir.

“Hace dos fines de semana mi número de teléfono comenzó a circular en redes sociales y empezaron a lloverme viajes por Whatsapp. Y como la mayoría eran de chicas que llamaban para traslados de noche tuve que cambiar mi horario para poder cubrirlos”, cuenta Fernanda, que hace once años maneja un remise y admite que este nuevo tipo de demanda también ella le da “más seguridad”.

“LA SOLUCION”

Como señalan algunas referentes de organizaciones de mujeres, la nueva demanda probablemente se desató a partir de la circulación de denuncias públicas y llamados de alerta en las redes sociales acerca de episodios de acoso por parte de choferes hombres que se desempeñan en ciertas agencias de remise.

“De pronto resultó que no había que llamar a tal agencia porque había pasado tal cosa, y que tal otra tampoco era recomendable porque en esa trabajaba un acosador. Por una razón u otra, la mayoría de las empresas a las que solía llamar estaban escrachadas y, como tampoco me dan confianza los taxis, empecé a llamar a Gisele”, dice Guadalupe Ríos (21) en referencia a su remisera personal.

“En los últimos meses hemos visto circular noticias espantosas sobre agencias de remises y taxis en nuestra ciudad. Acoso, abuso y complicidad sembraron terror pero también resistencia. Entre nosotras empezamos a mandarnos cadenas advirtiendo qué empresas tenían en sus filas a violentos y dejando testimonio de los acontecimientos”, reconoce Baiana Accineli, quien dice que la reacción no se limitó sin embargo a la denuncia social.

Coordinadora en La Plata de Acción Respeto, una organización de mujeres que impulsó la ley contra el acoso callejero, Baiana cuenta que tras aquella seguilla de denuncias “lo urgente era generar una red de transporte al cual acudir y que nos diera seguridad”. Lo interesante es que en muchos casos la iniciativa no fue lanzada desde alguna organización en particular sino que se simplemente se viralizó a partir de vivencias individuales que muchas mujeres reconocen haber sufrido y para las cuales constituía “la solución”.

“ACOSO DE TODO TIPO”

“Muchas veces me ha pasado de quedar última en un viaje compartido entre amigas y tener miedo o sentirme en una situación de indefensión con choferes hombres. Es algo que les pasa a muchas mujeres porque el rubro del transporte es mayoritariamente masculino y los que manejan de noche son casi todos hombres”, explica Cecilia Morón (31), una profesora de música que hoy sólo toma un remise si quien lo maneja es otra mujer.

“Algunas clientas me dicen que tendría que haber remiserías para mujeres porque hoy lo ven como una necesidad –cuenta Fernanda desde el volante de su remise-. Hasta un hombre al que llevé me lo dijo una vez: ‘si hubiera taxis para mujeres identificados con un color de noche la mayoría de los tacheros no laburan más`, me dijo y creo que tiene algo de razón porque a esa hora pocas mujeres quieren subirse a un auto con un desconocido varón”.

Lo cierto es que si bien muchas de las historias que han circulado durante los últimos meses en las redes sociales no parecen haber derivado en una denuncia judicial (lo que hace que se dude si realmente ocurrieron), las situaciones de acoso que sufren las mujeres jóvenes en autos de alquiler son una realidad más extendida de lo que los hombres solemos imaginar.

“Hay de todo –cuenta Alejandra Chiappe (33): tenés desde el que te mira insistentemente el escote por el espejo retrovisor hasta el que se zarpa y te dice alguna guarangada o te quiere levantar aprovechándose de un contexto donde estás en una situación de mucha vulnerabilidad. Y es que además nunca sabés cómo ese desconocido podría reaccionar si no le gusta lo que le respondés”.

MAS ALLÁ DE LA SEGURIDAD

“Pasamos de no tener ningún llamado a atender hasta diez clientas por turno que piden choferes mujeres. En general se trata de chicas de entre 20 y 35 años que lo hacen más bien de noche y que en muchos casos, si no hay una remisera disponible para que cubra el viaje, prefieren esperar a que quede una libre o directamente no viajan antes de subirse a un auto manejado por un varón”, cuenta Carla, operadora de la agencia de remises Iunike

Si bien la principal causa de esta demanda tiene que ver con la inseguridad, para Fernanda esa no sería la única razón. “Cuando manejás un remise te volvés medio psicóloga: la gente te cuenta cosas. A muchas mujeres les gusta ir charlando en el viaje y se sienten más cómodas cuando es con otra mujer. No estoy diciendo que los taxistas y remiseros no puedan ser también amables y conversadores –aclara-. Se trata más bien de una cuestión de afinidad”.

Algo parecido señala también Cecilia como usuaria de remises. “más allá de que el empoderamiento de las mujeres pasa por ensayar nuevas formas de organizaciones sociales o políticas que nos cuiden –afirma-, está bueno también que las mujeres nos reconozcamos en nuevos lugares de trabajo antes reservados para varones” como lo es el transporte en general.

