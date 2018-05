Cambiemos logró la sanción de la ley de Financiamiento Productivo

La norma tuvo amplio respaldo, porque afirman que beneficiará el acceso al crédito de las pymes. Rechazo kirchnerista

La Cámara de Diputados convirtió en ley ayer al mediodía el proyecto de financiamiento productivo que permitirá apuntalar el desarrollo del mercado de capitales y atraer inversiones, una iniciativa reclamada por el gobierno nacional, ya que la Argentina es uno de los países de la región que tiene los mercados de capitales más pequeños.

En el marco de una sesión especial convocada por el oficialismo, Cambiemos logró reunir quórum y aprobar por amplia mayoría esta iniciativa en el recinto de la Cámara baja por 158 votos a favor, 70 en contra y 4 abstenciones.

De esta forma, el proyecto quedó convertido en ley luego de varios frustrados intentos ya que se trataba de un debate que se venía postergando por la controversia en torno a la cuestión tarifas, tema que la oposición buscará de todos modos debatir en otra sesión especial que comenzó a desarrollarse cerca de las 13.

El proyecto de financiamiento productivo había sido aprobado el año pasado por la Cámara de Diputados pero recibió modificaciones en la Cámara alta, que fueron ratificadas en el dictamen de mayoría surgido de la reunión de comisión firmado la semana pasada, finalmente avalado en el recinto.

Entre otras modificaciones en relación al texto original, figura la forma de designación del presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Finanzas de la Cámara baja, Eduardo Amadeo (PRO), puso de relieve que la iniciativa llegaba al recinto con “consenso casi unánime”, al advertir que es “una de las primeras restricciones para el desarrollo que tememos”.

En este sentido, planteó que, con esta norma, las pymes tendrán “instrumentos más sólidos y creíbles”, que permitirán al mismo tiempo dar apoyo al mercado hipotecario.

Desde la oposición, en tanto, el diputado kirchnerista y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, anticipó el rechazo de esa bancada, al sostener que el oficialismo “ha venido a esta Cámara a no discutir, y a llevarse más de regulación y profundización de esta política económica”. “No hay que profundizar este programa económico; hay que cambiarlo”, postuló el ex ministro.

REACCIONES

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, afirmó que la ley de Financiamiento Productivo aprobada ayer apunta a apoyar a las pequeñas y medianas empresas y para que el capital se canalice a proyectos de producción. “Esta es una ley para las pymes”, dijo Caputo.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) consideró “acertada” la aprobación de la Ley de Financiamiento Productivo porque facilitará a las pymes el acceso al crédito.

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebró la sanción parlamentaria de las leyes de Financiamiento Productivo y de Defensa de la Competencia al destacar que fortalece al mercado de capitales argentino, fomenta la inversión y evita la cartelización.