Llaman a audiencia antes de definir si le prohiben salir del país a Scioli

La jueza que debe definir el pedido del fiscal Garganta, quien además solicitó el embargo de bienes, accedió al pedido de la defensa

La justicia penal platense realizará mañana una audiencia previo a resolver si hace lugar al pedido de la fiscalía para que se prohiba la salida del país y se inhiban los bienes del ex gobernador Daniel Scioli, en la causa que investiga irregularidades en la contratación de obras públicas.

En tal sentido, voceros de Tribunales explicaron que la audiencia fue solicitada por la defensa de Scioli, a cargo de Miguel Molina y Alfredo Gascón, y los abogados de su ex ministro de Salud Alejandro Collia y del empresario Ricardo Miller a la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, con el fin de exponer oralmente ante ella sus argumentos, antes de fallar sobre si hace lugar o no a lo pedido la semana pasada por el fiscal platense Alvaro Garganta.

También precisaron que la jueza Garmendia aceptó lo reclamado por las defensas y las citó para las 10 de mañana en su despacho del tercer piso del fuero penal local de 8 y 56, en una audiencia que será grabada y filmada y en la que estará presente también el Fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, en representación de los bonaerenses y como particular damnificado en la causa.

El fiscal Garganta investiga presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la gestión del ex gobernador Scioli, y en ese marco solicitó la prohibición de salida del país del ex mandatario y la inhibición por 180 millones de pesos, medidas que también pidió para el ex ministro de Salud Collia y el empresario Miller, de quien Garganta sospecha que se vio favorecido por la construcción de las UPA.

“La magnitud de la presente investigación y la disponibilidad económica de los imputados, recomiendan que a los mismos se les prohiba salir del país sin previa autorización del juzgado a su cargo”, dictaminó Garganta.

Para el fiscal, la prohibición de salida del país y la inhibición de bienes “resultan indispensables para garantizar la incolumnidad de sus patrimonios, en perspectiva de una eventual condena resarcitoria y/o de decomiso y en otro orden para garantizar su presencia personal en el juicio”.

Scioli, actual diputado nacional, declaró no haber recibido “nunca dádivas de ninguna persona”, al defenderse por medio de un escrito que presentó en su indagatoria ante el fiscal Garganta.

OBJETIVIDAD

Al fundamentar el pedido a la jueza Garmendia, los abogados del ex mandatario sostuvieron que la decisión del fiscal tiene “evidente falta de objetividad”, puesto que “no es necesario el dictado de ninguna medida de restricción que afecte a Daniel Scioli para asegurar los fines del proceso”.

También consideraron “desproporcionada” la inhibición de bienes pedida “cuando en ningún momento de la imputación se atribuyó nuestro representado haber causado perjuicio fiscal”.

Finalmente cuestionan que la declaración de Scioli “evidentemente no ha sido leída ni considerada por la fiscalía”.