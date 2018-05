San Luis “visita” a Regatas en La Cumbre y el equipo Canario se presenta en Olivos

La Plata RC no la tiene fácil; Los Tilos choca con el líder San Carlos y la U ante Liceo Naval, por la Primera A. Y por la C, juegan Albatros y Berisso

| Publicado en Edición Impresa

San Luis vuelve al escenario del rugby porteño luego de meterse en las semifinales del Nacional de Clubes. Hoy, por el torneo de la URBA Top12, el Marista, que en la semana le tocaba visitar a Regatas, volverá a jugar en 520 y 29 porque los de Bella Vista tienen su cancha suspendida.

Los elegidos: Federico Wegrzyn, Gastón Giménez y Rodrigo Oubiña; Ariel Bicerne y Pedro Giannini; Francisco Campodónico, Manuel Gnecco (C) y Rodrigo Bruni; Ramiro Ortiz Quesada y Felipe Campodónico; Facundo Cúccolo; Gonzalo Molina Ferrer; Facundo Gibert; Robertino Fileni y Mauro Aguilar. E: P. Cáffaro y L. Lazzarini. Arbitro: Juan Alemán. Cancha: San Luis. Horario: 15:30

EL CANARIO VIAJA A OLIVOS

Por la quinta fecha del Torneo de Primera A; La Plata visitará a Olivos luego de imponerse en el clásico barrial a Universitario por 17-0. Así formarían los Canarios: Ariel Del Cerro, Martín Fontán y Juan Della Salda; Bautista Osog y Federico Stein; Pedro Del Torno, Juan Cruz Riesgo y Juan Gentile; Manuel García Mónaco y Patricio Roán, Facundo Barci, Pablo Molina (C); Fermín Incháurregui; Maxi Casaro y Federico Sica. E: D. Suffern Quirno y F. Albarracín. Arbitro: Matías Fresia. Cancha: Olivos. Horario: 15:30.

Asimismo, Los Tilos, se presentará en Pablo Nogués ante el sorpresivo puntero del campeonato: San Carlos, dónde el equipo de Bernal y Fioravanti presentará los siguientes quince: Hernán Ochoteco, Iván Koremblit y Alejo Brem, Manuel Castagnet, Matías Russo, Federico Castilla, Mateo Pérez Copello y Bautista Gatti; Miguel Goñi, Bautista Santamarina, Felipe Castilla, Bautista Assereto, Guido Michelutti, Mateo Tuculet (C) y Nicolás Fernández. Arbitro: Humberto Cicarelli. Cancha: San Carlos. Horario: 15:30.

Universitario, con la misión de recuperarse de un flojo arranque, recibe en Gonnet a Liceo Naval. Los elegidos: Ezequiel Gaudio, Facundo Poncetta y Juan Mercapide (C); Agustín Marchisio y Guido Pau; Agustín Savegnago; Fabio Urréjola y Felipe Damioli; Lorenzo D’Onofrio y Ramiro Alvarez; Pedro Capellani; Matías Rodríguez; Agustín Alessandrini; Lisandro Molina y Agustín Cambarieri. E: P. Auciello - M. De Rose. Arbitro: Albina. Horario: 15:30.

ALBATROS Y BERISSO RC

Albatros, que no conoce la victoria, recibe en Hernández a St Brendans, desde las 15:30 por la quinta fecha de la Primera C. La formación: Agustín Cicchino (C), Francisco Demicheli y José Frumín; Guido Nisii y Nicolás Lanfranco; Agustín Toledo, Sebastián Valdovinos y Laureano Benavídez; Ian Mac Dougall y René Roletto; Ramón Cacivio; Santiago Lambre; Facundo Santín; Diego Polari y Tomás Mainini. E: D. Maglio y E. Ramos Alvelo. Arbitro: Claudio Eusebio. Cancha: Albatros. Horario: 15:30.

Finalmente Berisso RC visita a PAC, en General Rodríguez, por el Torneo de Tercera. El equipo: Javier Herrera, Julián Flores, Facundo Schiro; Franco Daglio y Alejandro Ferrari; Lautaro Duarte, Franco Erzetich y Rubén Darío Witecamps; Leandro Puglia (C) y Gastón Fernández Sosa; Franco Petti, Santiago Nuñez, Benjamín Lurbe, Maximiliano Rodríguez y Martín Romero. E: José Rossi. Arbitro: Andrés Conti. Cancha: PAC. Horario: 15:30.