A Pachelo, su ex mujer y cuatro vigiladores les extrajeron sangre para cotejar ADN

El ex vecino de María Marta García Belsunce fue trasladado por la policía, ya que está preso por robos en un country. Uno de los guardias no se presentó. Compararán sus perfiles genéticos con uno obtenido recientemente y con tres que estaban en la causa

A más de 15 años del asesinato de María Marta García Belsunce en el country Carmel, de Pilar, seis sospechosos vinieron ayer a La Plata para someterse a una extracción de sangre que permita cotejar sus perfiles genéticos con el nuevo rastro de ADN hallado en la escena de aquel crimen ocurrido en 2002 y con otros tres que ya estaban en el expediente. Todos llegaron por su propia cuenta a la Asesoría Pericial de La Plata, en 41 entre 119 y 120, excepto Nicolás Pachelo (41), quien fue trasladado por una comisión policial ya que está alojado con prisión preventiva en la DDI San Isidro, acusado de varios robos en el country Tortugas.

Participaron de la diligencia los dos fiscales a cargo de la causa, María Inés Domínguez y Andrés Quintana. Según fuentes judiciales, además de Pachelo fueron citados para la extracción de sangre su ex esposa, Inés Dávalos Cornejo (39), y cinco ex vigiladores del Carmel: José Ramón Ortiz, Ramón Acosta, Víctor Hugo Contreras, Eduardo Walter Vera y Norberto Glennon, aunque uno de ellos no se presentó.

La primera en llegar fue Dávalos Cornejo, acompañada por su abogado Diego Olmedo.

“Nosotros ya habíamos hecho un análisis en la Fundación Favaloro y dio incompatible con el ADN de mujer que consta en la causa. Ahora se cotejará también con el nuevo ADN que fue descubierto días atrás, pero en ese caso ya se aclaró que pertenece a un varón, por lo que creo que ya no hay asunto con relación a Inés”, dijo Olmedo. Luego, desfilaron uno a uno el resto de los sospechosos.

Roberto Ribas, abogado defensor de Pachelo, consideró como “innecesaria” la diligencia “porque los perfiles genéticos ya estaban en la causa”, e insistió en que se amplíe la extracción de sangre a los familiares de María Marta.

“Para revisar la sangre tienen que revisar la de todos, no solo la de Pachelo y de los vigiladores sino también de la familia”, dijo el letrado, quien agregó que en la causa de García Belsunce “no hay nada contra Pachelo y la sangre no es la de él porque nunca entró a la casa”.

El patrón de cada uno de los varones será cotejado con este nuevo ADN masculino que surgió en los últimos días y con aquellos otros dos perfiles NN de hombres que ya estaban incorporados en la causa.

Mientras que en el caso de Dávalos Cornejo, su sangre será comparada con el ADN femenino que estaba presente en el expediente desde 2002 y que es distinto al de la víctima.

Perfiles y ubicaciones

El ADN del “hombre 1” se encontró en una viga del techo y marco de la puerta del baño y en la antesala mezclado con sangre de la víctima. El perfil del “hombre 2” fue hallado en la viga del techo del baño, mezclado con el del “hombre 1”, mientras que el ADN femenino distinto al de la víctima se levantó de la alfombra de la habitación, justo en el ingreso al baño.

Ahora se suma este tercer ADN masculino de una muestra que se analizó nuevamente y se deberá establecer si pertenece a alguno de esos dos hombres o a un tercero.

La directora del Laboratorio de Análisis Comparativo de ADN de la Asesoría Pericial de La Plata, María Mercedes Lojo, informó a los fiscales que dicho perfil genético fue encontrado en una mancha de sangre levantada de uno de los dos recortes que se hicieron de la alfombra verde que cubría la planta alta de la vivienda.

“Es una sala de estar ubicada donde terminan las escaleras que suben a la planta alta y que antecede a la entrada al cuarto matrimonial. Ahí había un sillón, una mesita con un teléfono y una ventana. Allí también se recortó el pedazo de alfombra donde aparentemente está este nuevo ADN”, precisó una fuente judicial.

La hipótesis de los fiscales es que el 27 de octubre de 2002, María Marta llegó y sorprendió dentro de su casa a ladrones a los que enfrentó y pudo haber lastimado antes de que la ejecutaran de seis balazos en la cabeza con un revólver calibre .32.