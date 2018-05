Para ex jugador de la Selección, Argentina tiene un plantel "bastante pobre"

Osvaldo Ardiles, integrante del plantel argentino que se consagró campeón del mundo en el Mundial de 1978, consideró que el actual plantel del equipo nacional es "bastante pobre.

Durante una entrevista con la cadena BBC Mundo, el ex futbolista dijo que Messi no ha sido campeón del mundo porque en el fútbol juegan 11 contra 11, pero la Argentina ha pasado por etapas más modestas. Ahora somos subcampeones y eso es extraordinario también, como el hecho de haber sido subcampeón de América. Todos estos chicos hicieron un papel muy bueno, pero no les alcanzó. Ahora creo que vamos a Rusia y el gran momento de todos esos chicos ya ha pasado", opinó.

En la misma nota el ex DT de Racing y Huracán también dijo: "Hoy Messi sigue en primerísimo nivel, y agregaría a Otamendi y a Agüero por lo que están haciendo en el Manchester City, pero el resto del plantel es bastante pobre".