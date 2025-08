"Carne con vidrio": el drama en City Bell por la muerte de perros y gatos y la sospecha de un vecino que los envenena

En City Bell, los vecinos están presos de la tristeza e indignación por una persona hasta ahora anónima que está envenenando animales domésticos con “carne con vidrio”. El caso escaló y se extendió por varias cuadras.

Las familias se han encontrado con perros y gatos en la zona de 462 y 21 y de 459 y 21d sin vida, asesinados bajo la misma metodología: “Carne vidrios molidos”. A la hora de dejar constancia ante la Justicia, en la comisaría de City Bell no le quisieron tomar la denuncia por no tener “nombre y apellido” del autor o autora de estos terribles hechos.

Uno de los primeros casos en la zona es el de un Border Collie y ayer otro perro, cruza de Pastor Alemán y Golden Retriever, siguió el triste camino. Sin embargo, la familia del último perro tomó cartas en el asunto para evitar que más animales se encuentren con un final abrupto.

Según contaron los últimos afectados, sus tres perros estaban permanentemente en el patio de la casa, que da al fondo y por el que no se puede acceder desde el frente: “Los perros no tienen acceso a la calle, a las veredas ni a nada. Mis animales están dentro de mi casa, jamás salen a la calle. No puedo acusar a nadie sin fundamentos pero esto es un acto de maldad total”.

Así, las posibilidades se reducen a un vecino de la zona aunque reiteran que “no podemos acusar a nadie”. Sus otros dos perros, por el momento, permanecen dentro de la casa por temor a represalias.

La mayor angustia que atraviesa esta familia ante la pérdida del perro es la tristeza de su hija: “A ella la operaron de escoliosis de columna y el perro iba con ella a todos lados, era su gran apoyo”.

“Fui a hacer la denuncia y me dicen que si no puedo dar nombre y apellido del asesino, no pueden tomarla. Entonces, estamos parados en una sociedad con gente desquiciada. Si una persona tiene el poder de liquidar así a un animal, no me quiero imaginar lo que pueda llegar a hacer a un chico”, agregó.

En tanto, agregó que hay más casos en el barrio y “hay vecinos que saben quién es esta persona que envenena”. Así, los invita “de forma anónima a hacer denuncia para que esto se termine, de ponerle un fin”.

“Hay que tener conciencia social. En el peor de los casos, una criatura chiquita se mete algo en la boca y, ¿qué pasa?”, lamentó. En 462 y 13b “hace una semana, el Border Collie de dos personas mayores, apareció muerto de la misma forma”.