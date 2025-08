Estudiantes se prepara para recibir a Independiente Rivadavia en UNO: ¿cuál es el equipo que tiene en mente Domínguez?

En un encuentro de suma importancia para las aspiraciones en el Torneo Clausura 2025, Estudiantes recibirá mañana por la noche a Independiente Rivadavia de Mendoza, en el estadio UNO. Para este duelo, el Pincha no podrá contar con varios futbolistas que suelen ser de la partida y no se descartan que varios juveniles integren el once inicial.

El Pincha llega con dos triunfos al hilo frente a Huracán y Racing, que sirvieron para disipar las dudas recientes en torno a la continuidad de Eduardo Domínguez. Así, comenzará con una seguidilla de partidos y viajes por el Torneo Clausura y los encuentros correspondientes a la fase eliminatoria de la Copa Libertadores. Cabe recordar que luego de recibir a la Lepra mendocina, Estudiantes viajará a Paraguay, visitará a Banfield y luego recibirá al Ciclón paraguayo en UNO.

Por tales razones, el director técnico Domínguez considera preservar a algunos futbolistas, buscando que lleguen en óptimas condiciones, mientras que otros están descartados por sanciones o lesiones. Para este enfrentamiento, el conjunto mendocino, la "Lepra", ha mostrado un rendimiento destacable a lo largo del año y ocupa actualmente una plaza de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, un logro significativo para un club que ascendió hace dos años.

Para este partido, Domínguez Domínguez planifica varios cambios en el once. El Barba no podrá contar Alexis Castro, expulsado ante Racing, ni los mediocampistas Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, el extremo Joaquín Tobio Burgos por molestias, y se evitará exigir a Edwuin Cetré. De esa manera, podrían aparecer los juveniles Mikel Amondarian y Fabricio Pérez, acompañando a Santiago Ascacibar, Cristian Medina y, posiblemente, a Tiago Palacios, debido a que su traspaso al fútbol ruso está paralizado.

En defensa, la zaga central estaría conformada por Leandro González Pirez y Facundo Rodríguez, con el juvenil Gómez por la derecha y Santiago Arzamendia por la izquierda. Respecto al ataque, donde Lucas Alario, quien finalmente permanecerá en el plantel tras frustrarse su pase a Tigre, se perfila como la opción principal ante la posible preservación de Guido Carrillo, recuperándose de una intervención en el tabique.

Los convocados de Eduardo Domínguez

Fabricio Iacovich, Fernando Muslera; Facundo Rodríguez, Román Gómez, Santiago Núñez, Gastón Benedetti, Santiago Arzamendia, L. González Pirez, Ramiro Funes Mori, Matías Magdaleno; Santiago Ascacibar, José Sosa, Tiago Palacios, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Galo Galarza, Mikel Amondarain, Lucas Cornejo; Guido Carrillo, Facundo Farías, Edwuin Cetré, Franco Domínguez, Lucas Alario, Fabricio Pérez.