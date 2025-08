Los comercios de barrio le dicen no a remarcaciones

En un contexto de tensión cambiaria y remarcaciones preventivas, los almaceneros de la provincia de Buenos Aires y del resto del país decidieron en un plenario celebrado a última hora del lunes marcar un límite: no convalidar listas de precios con aumentos injustificados. Así lo expresó Fernando Savore, vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA) y de la Confederación General Almacenera Nacional (CGA), en una entrevista con El Día. “¿Quieren vender? Bajen los precios”, lanzó, con tono tajante, frente a lo que considera una actitud especulativa de muchas empresas proveedoras.

Savore denunció que algunas firmas comenzaron a aplicar subas en productos como lácteos, cigarrillos, limpieza e higiene personal. “Nos habían avisado que venía un 3% en lácteos. Después subieron un 7% los cigarrillos y notamos cambios también en góndolas de perfumería y limpieza”, detalló. Sin embargo, aseguró que estos aumentos no se corresponden con una caída previa de los valores que había alentado algo la demanda. “Tuvimos una política de no cambiar precios. Muchas empresas habían bajado porque no vendían. No deberían haber aumentado”, cuestionó.

La reacción de los comerciantes no se limitó a la queja. Según explicó Savore, los almaceneros organizados en grupos de WhatsApp ya definieron una estrategia común: rechazar aumentos injustificados y suspender compras hasta que los precios se acomoden. “Cuando vengan las empresas que aumentan, les vamos a decir que no queremos nada. Después de abril, las aceiteras quisieron incrementar entre un 5 y un 9 por ciento que no convalidaron ni los hipermercados ni nosotros. No nos asustemos con el faltante porque lo que sobra son empresas. Acá hay que producir y bajar precios”, sentenció.

A través de grupos de mensajería, los comerciantes se alertan sobre subas, promociones y comportamientos de los mayoristas. “Somos un montón. Cuando venga el proveedor con aumentos le vamos a decir: ‘no queremos nada’”, afirmó el dirigente, que tiene su comercio en Villa Sarmiento, Morón, provincia de Buenos Aires.

La dinámica que describe Savore se repite en todo el país: las primeras marcas envían aumentos, pero deben retroceder cuando no logran ventas. “El precio solo se sostiene cuando el consumidor lo valida”, explicó. Citó casos concretos. Una leche chocolatada bajó de $4.500 a $3.000 por falta de ventas. Una gaseosa líder tuvo que reducir su precio de $2.600 a $2.000 para competir con las pymes. “El queso crema de la marca más competitiva está muy alto, pero al día 15 empiezan a tirar bonificaciones del 30%”, agregó.

Savore remarcó que esta conducta empresaria se sostiene por el hábito del consumidor argentino, cada vez más atento y selectivo. “El cliente ya no valida lo injustificable. Recorre, pregunta y elige lo que le cierra”, sostuvo. Y señaló el avance de marcas pymes que ganaron terreno por precio y calidad. “Una pyme de pan lactal que empezó con 5 empleados hoy tiene 120. La gente ya no mira solo la marca, busca el precio”, afirmó.

El dirigente también criticó a los hipermercados por su trato con las pequeñas empresas. “¿Qué pyme puede venderle a un hiper que paga a 60 días?”, se preguntó. Frente a ese panorama, los almacenes de proximidad recuperan protagonismo como opción más accesible y cercana. “La gente ya no necesita ir al hipermercado a hacer la compra”, aseguró.

La historia detrás de la actual organización de los almaceneros comenzó hace más de una década. Al principio, los comerciantes se reunían en galpones para comprar en conjunto. Luego se formalizó mediante una Asociación de Colaboración Empresaria que compraba a fabricantes y ofrecía precios hasta 17 puntos más bajos. El costo operativo dejó afuera a muchos comercios pequeños, pero la estructura evolucionó hacia los grupos de WhatsApp, que hoy reúnen a miles de almaceneros de todo el país.

“En los grupos se comparten datos sobre aumentos, promociones y cierres de negocios. Esa red de comunicación directa se convirtió en una herramienta clave para resistir el traslado de la volatilidad cambiaria al bolsillo de los consumidores. En cada mensaje, en cada alerta sobre precios, se repite una consigna que resume la posición del sector: ‘¿Quieren vender? Bajen los precios’”, resumió Savore.