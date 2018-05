Pellegrino: "Elegimos a Troglio porque podemos darle elementos para trabajar"

El presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, habló en exclusiva con La Redonda y se refirió al inminente arribo de Pedro Troglio.

Respecto a la primera charla, el pope albiazul dijo que nos fue "bien. Aprovechamos que vino a La Plata para charlar. Aprovechamos la confianza, llegó y nos vimos el lunes. Charlamos bastante, siempre está enterado de todo del club, siempre charla con gente del club. Y charlamos de la idea para adelante, la idea de ambos y que nos una el proyecto del fútbol de Gimnasia. Fue una charla extensa y buena".

En tanto, aseguró que esta vez se le brindará al DT, las mejores condiciones de trabajo posibles: "Lo he dicho antes, la vuelta de Pedro tenía que ser con un plantel con el que nos quedemos tranquilos de que hicimos todo lo posible para que nos guste a todos. Ya sabemos la responsabilidad que tenemos y a él le gustó. No puede ser que vuelva como un paraguas protector o que le saque agua a las piedras, eso ya pasó. Le preguntamos qué necesitaba y cuáles son sus ideas y coincidimos muchísimo".

Además, manifestó que "uno lo elige a Pedro Troglio, más allá de su cuerpo técnico. Porque en este momento tenemos la posibilidad de darle la mayor cantidad posible de elementos de trabajo. Siempre tuvo que remar mucho y en este caso podemos darle bastante de lo que él reclamó. Siempre trabajó en circunstancias difíciles, un club rodeado de deudas, que no pagaba. Hay mejoras en las canchas, en la concentración..., son cosas que a él lo incentivan, y podemos sacarle mejor provecho a él como profesional. Queremos a un técnico en la mejor versión, no que venga a sacar agua a las piedras, no tiene que venir como un salvavidas como siempre pasa".

Asimismo, agregó que el técnico tendrá "condiciones que nunca tuvo. Hizo mucho, pero sabemos que podemos hacer mucho mas".

En otro orden, respecto a las negociaciones, contó que "falta que rescinda formalmente en Perú. Falta ajustar algunos números, porque siempre hay diferencias con un club de afuera, pero hay que ir charlando. No tenemos charlas con otros técnicos"-

En cuanto al equipo de trabajo que traerá el entrenador, confió que "lo decide él, buscamos un rendimiento de trabajo en equipo".