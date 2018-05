“Cría cuervos” o “De tal palo”: More no le da respiro a su padre, de paseo en Londres

Tras las arremetidas vía Instagram de la semana pasada, y después de su “arrepentimiento”, la hija de Rial sigue sacando trapitos al sol, indignada por el viajecito del conductor

More no larga el teléfono y se la pasa subiendo declaraciones picantes a instagram contra su padre

En medio de una “guerra familiar”, como la mismísima More Rial definió la cruzada que desde hace una semana mantiene contra su padre a través de Instagram, el conductor de “Intrusos” se las tomó a Londres, acompañado por su novia Romina Pereiro, y la joven con aspiraciones a cantante tropical mascó la bronca durante todo el finde y ayer, como para romper con la monotonía del lunes, volvió a cargar contra el periodista, a quien acusó de haberla echado de su casa por una “vagina” (aunque ella usó otra palabra, de esas que se encuentra en el mar).

“Voy por todo”, decía More, ex emprendedora de accesorios, y sumaba, metida en su propia película de acción, “le pese a quien le pese, caiga quien caiga”. A los 19 años, More, a quien parecen haber tentado para sumarse al “Bailando por un Sueño”, se rebeló contra su padre, y parece no haber marcha atrás en este quiebre de relación, a pesar de que el conductor, reflexivo, asegurara días atrás que “hasta el río más caudaloso regresa calmo a su cauce”. Pero parece que esta vez se equivocó.

Muchos están disfrutando de este sabor amargo que está viviendo Rial, quien en estos veinte años que lleva como “capo” del mundo de la farándula se ha ganado varios enemigos por su manera de ser, “rompiendo vidas”, como dijo la propia More, con esa soberbia y sorna que siempre lo caracterizó, aunque ahora se muestra cambiado, comprometido con algunas causas feministas, después de haber denigrado a varias referentes del género durante años. Sin ir más lejos a su ex novia, La Niña Loly, la ha llamado más de una vez “La Niña Troly”.

En este sentido, dos refranes vienen a la mente con este presente que está viviendo, con una hija a la que le ha dado todo y que ahora le está devolviendo con insultos y acusaciones en las redes sociales. “Cría cuervos y te sacarán los ojos”, podría decirse en relación a la explosiva More aunque, para decir verdad, la chica está actuando con la impunidad y la acidez también características de su padre por lo que el “De tal palo, tal astilla” también podría cuadrar.

Ahora vamos a los hechos.

“Prefiero lastimar a alguien contando la verdad, que destruirla tapando toda una vida llena de mentiras, y mentiras fuertes”, tiró, misteriosa, con caritas pícaras, que se tapaban la boca. Y continuó: “La decepción no mata, enseña. Con el tiempo aprendí a tratar como me tratan”.

Después explicó cómo batalla en esta guerra. “Mis dos armas más poderosas son la paciencia y el tiempo. Y el tiempo me dio una vez la razón”.

Y llegó una fuerte acusación: “Me echó de mi propia casa por una concha que después cayó embarazada de otro. Pero en esta vida se paga por eso”.

También agregó que “hay genios sin estudios e idiotas con doctorados” y pidió “distancia” de las “personas falsas”.

Después de toda esta artillería textual, aclaró “y esto que recién es lunes, la semana recién empieza”.

Pero eso no fue todo, porque More, que seguro tuvo un finde bien cargadito, siguió contando: “No me solté, solo me di cuenta que nadie me cuidaba, nadie me sujetaba. Ya no me enojo. Sólo observo, pienso, me decepciono. Me canso de esperar que suceda un detalle. No le temo al enemigo que me ataca sino a mi falsa familia que me abraza... Yo solo traté de ser yo misma, y dar lo mejor de mí pero no alcanzó”.

Después contó “cómo empezó todo este lío”.

“El peor de todos (en referencia a su padre) me mandó unos audios bardeandome y la verdad es que me cansé de que sea así, que me putee y demás, por eso subí todo lo que subí. No me arrepiento de nada de lo que dije, porque nada de lo que dije es mentira”, dijo.

Y luego tiró una teoría: “O debe ser que como padre le doy vergüenza? Sí, sí. Capaz debe ser eso. O el miedo que cuente las cosas que sé? Será vergüenza lo que sentís por mí? o qué será? Pero respondeme”.

“Quiero ser libre de él, quiero dejar de ser la prohibida por mi papá para el laburo. A nadie en la tele le conviene estar peleado o tenerlo en contra por eso no me llaman. Pero ojalá pase ya todo esto porque me estoy cansando”.

Del otro lado del mundo, desde Londres, destino que eligieron con la nutricionista porque allí darán los Rolling Stones un recital al que los dos concurrirán, Rial no acusa recibo, y se dedicar a subir y subir fotos de su mini luna de miel. Aunque More le tiró un palo, diciendo “Un besito para Londres, que lo miran por redes sociales”.

