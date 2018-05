Los Obama firman con Netflix: producirán historias capaces de “generar mayor empatía”

El matrimonio llegó a un acuerdo con el gigante on demand para crear una variedad de contenidos. Arrancan en 2019

El ex presidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa Michelle firmaron un contrato para producir contenidos para el gigante Netflix.

La pareja creó la compañía Higher Ground Productions para producir una variedad de contenido para el servicio streaming, incluidos documentales, películas y series.

“Una de las grandes satisfacciones de trabajar en la administración pública es haber conocido a tanta gente fascinante de todos los caminos de la vida, y ayudarlos a compartir esa experiencia con una mayor audiencia”, dijo en un comunicado el ex mandatario, que ocupó la Casa Blanca entre 2009 y 2017.

“Es por eso que Michelle y yo estamos tan emocionados de asociarnos con Netflix. Esperamos cultivar y seleccionar voces talentosas, inspiradoras y creativas, que sean capaces de promover una mayor empatía y comprensión entre los pueblos y ayudarlos a compartir sus historias con todo el mundo”.

Los Obama ya tienen una gran presencia en redes sociales -entre ambos, 150 millones de seguidores en Twitter e Instagram-, pero este acuerdo impulsará aún más su influencia con los 125 millones de suscriptores de Netflix en 190 países.

“Barack y Michelle Obama se encuentran entre las personalidad públicas más respetadas y reconocidas del mundo y tienen una posición única para descubrir y destacar historias de personas que hacen una diferencia en sus comunidades y se esfuerzan en cambiar el mundo para bien”, señaló el jefe de contenidos de Netflix, Ted Sarandos.

DIVIDENDOS

El comunicado no da datos sobre las condiciones financieras, pero su paso por la Casa Blanca ya comenzó a rendir lucrativos dividendos para la pareja, que el año pasado negoció acuerdos para libros reportados en más de 60 millones de dólares.

Las muy esperadas memorias de Michelle Obama deben salir en noviembre, informó en febrero la editorial Penguin Random, que describió a la ex primera dama como “una de las mujeres más emblemáticas y convincentes de nuestra era”.

Los Obama se conocieron cuando Barack era pasante y Michelle una consultora en una firma de abogados, y al poco tiempo se casaron. Ella fue su máxima confidente durante su crecimiento político.

Michelle usó su influencia para defender los derechos de las mujeres y las niñas, y realizó campañas para promover hábitos saludables en los estadounidenses.

CONTENIDOS

Los Obama no planean usar Netflix para hacer oposición al presidente Donald Trump u otros conservadores. La ex primera dama indicó que se enfocarán en “contar historias que nos inspiren, que nos hagan pensar diferente sobre el mundo y ayudarnos a abrir nuestras mentes y corazones”. Netflix dijo que los Obama “harán una mezcla diversa de contenido”, que podría incluir series con y sin guión, documentales y reportajes. El tipo de gente que Obama llevó como invitados a sus discursos del Estado de la Unión podrían dar una idea del tipo de historias que quieren contar.

“Barack y yo siempre hemos creído en el poder de la narrativa para inspirarnos, para hacernos pensar diferente acerca del mundo a nuestro alrededor y ayudarnos a abrir nuestras mentes y corazones a otros”, dijo Michelle Obama.

“Esperamos cultivar y curar las voces talentosas, inspiradoras y creativas que son capaces de promover una mayor empatía y entendimiento entre los pueblos, y ayudarles a compartir sus historias con el mundo”, dijo Barack Obama en el anuncio hecho por Netflix.

Los Obama podrían participar en algunos de los programas en pantalla, dijo una persona familiarizada con el acuerdo que no estaba autorizada a hablar públicamente al respecto y pidió permanecer en el anonimato. No se anticipa ningún contenido de los Obama antes del 2019, dijo la persona familiarizada con el acuerdo.

OBAMA Y NETFLIX

El ex presidente participó en enero en el programa de tertulia de David Letterman en Netflix, “My Next Guest Needs No Introduction”, y ya había sido parte del ciclo de Seinfeld “Comedians in cars getting coffee”, que fue comprado este año por el servicio on demand. Además, el último año del presidente fue retratado en “The Final Year”, que puede verse por la N roja al igual que la ficción sobre su juventud, “Barry”.

Se dice que tiene una relación amistosa con Ted Sarandos, el director de contenido de Netflix, y las conversaciones para otra programación ya estaban en curso cuando se sentó con Letterman.