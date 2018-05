Asoma el clima mundialista y dispara consumos, rituales y especulaciones

Cada cuatro años los mundiales generan un espacio de ruptura en el que la vida cotidiana se transforma. En esta nota, especialistas analizan algunos de sus efectos desde la Economía, la Psicología y la Sociología

La lista definitiva de los 23 jugadores elegidos para ir al Mundial, la lesión del arquero Sergio Romero, las opiniones de Maradona sobre el técnico de la Selección Jorge Sampaoli: éstas y otras referencias al próximo Mundial se instalaron con fuerza esta semana y se enredaron en una realidad donde sigue mandando el debate económico, la reciente crisis cambiaria y el impacto de las tarifas. Pero trajeron las primeras oleadas de un clima mundialista que ya se anuncia y cuyos efectos, cada cuatro años, son múltiples.

La maxima cita del fútbol mundial se caracteriza por marcar un paréntesis en el que se disparan determinados consumos puntuales, se potencian ciertos rituales, se distienden algunas disciplinas. Cambian prioridades y el fútbol pasa a estar en boca de una porción de la población mayor a la habitual.

Puestos a analizar los efectos que la cita mundialista tienen en la vida cotidiana desde la Economía, la Sociología, la Psiquiatría y los hábitos de consumo, especialistas consultados por este diario hablan de un momento que se vive como una pausa con clima propio, de gran impacto en las costumbres.

El mundial también agita el debate político y lo carga de especulaciones.

Sociólogos consultados por este diario indican que es común encontrar posiciones según las cuales ganar el mundial significa un triunfo político del gobierno de turno y, aquellos que sostienen que quedar afuera del Mundial en una primera ronda llevaría necesariamente a una crisis política.

“Sabemos, por la experiencia histórica, que no existe una correlación directa entre acontecimiento deportivo y capitalización política. Sin embargo, la amplia circulación de esta creencia podría tener efectos sociales y orientar los cursos de acción de la clase dirigente”, dicen los sociólogos Julia Hang y Rodolfo Iuliano (UNLP-Conicet) en un artículo que acompaña esta nota (ver aparte) y en el que agregan que algunos intelectuales invitan a “estar atentos” para que el mundial no “tape” otras cuestiones sociales.

El análisis de cómo podría impactar el clima asociado a la mayor cita furtbolística del Globo también alcanza a otros aspectos como el económico.

En ese sentido, y más allá de algunos consumos puntuales que se disparan en cada cita de este tipo (como el de los televisores, las cervezas o los snacks, un fenómeno que se registra en todos los países de tradición futbolera para estas fechas) uno de los aspectos que se ponen en cuestión es si el clima efervescente pondrá paños fríos a cuestiones tales como los aumentos de tarifas o la inflación.

En este sentido, las opiniones están repartidas.

Guillermo Olivetto, especialistas en sociedad y consumo, cree que el malhumor social por el incremento de las tarifas en pleno invierno le va a ganar a la euforia mundialista. Otros creen que la euforia mundialista va a generar una distensión en el humor social a pesar de los aumentos.

Así lo afirma por ejemplo Héctor Polino, desde la entidad de defensa del consumidor Consumidores Libres, quien consideró que “con la llegada del mundial se produce una distensión general y la preocupación por los problemas cotidianos, como los precios y las tarifas pasa a un segundo plano. Y eso puede ser motivo de especulación política”.

mundial y consumo

En líneas generales, los mundiales, más allá de cualquier coyuntura, tienen el efecto de potenciar algunos consumos puntuales.

Igual que en otros países, en la Argentina, la lista de rubros favorecidos incluye a los televisores, las cerveza, las gaseosas, los snacks y el merchandising mundialista (camisetas, gorros, banderas).

En lo que hace a los televisores, ejecutivos de fábricas y cadenas de comercialización hablan de una expectativa de incremento de las ventas del orden del 10% interanual.

Así, el mercado de televisores alcanzará las 3,4 millones de unidades este año, con una proyección de 2,6 millones en el primer semestre, previo al inicio del Mundial de Fútbol (ver aparte).

Otro de los rubros que festeja de antemano es el de la cerveza. En plena temporada baja del consumo esperan un aumento del orden del 5% en las ventas y no dudan en relacionarlo con el Mundial y especialmente con los partidos de la Selección argentina.

“Los consumos que se ven favorecidos por la competencia son los que tienen que ver con la reunión para ver el partido ya sea en las casas o en los bares: la cerveza, las bebidas alcohólicas en general, las gaseosas, el té, el café”, dice Héctor Polino desde Consumidores Libres.

El economista platense Martín Tetaz indica que un triunfo en el Mundial puede repercutir en un aumento general del consumo, un fenómeno al que denomina “Papa Francisco”, porque se registró también cuando Jorge Bergoglio fue designado Sumo Pontífice y que se había constatado en el año 1986, con el triunfo en el Mundial de México.

Aquel año, aunque la economía ya venía recuperándose de la dura crisis de 1985 gracias al Plan Austral, aceleró su mejoría en el tercer trimestre de 1986, creciendo un asombroso 14% respecto del mismo trimestre del año previo, empujada por el consumo que subía nada menos que el 17,6% interanual, según recuerda Tetaz.

Un fenómeno similar se constató luego en los países que ganaron desde entonces la Copa Mundial. Según una investigación de Ruben van Leeuwen y Charles Kalshoven, del Departamento de Economía del banco holandés ABN AMRO citada por Tetaz, todos los países campeones experimentaron un mayor crecimiento económico el año que dieron la vuelta olímpica, lo que lleva a los autores a concluir que “alzarse con el torneo más importante de la FIFA genera un impacto positivo de 0,7% en el PBI”, según destacó Tetaz en un artículo publicado oportunamente por este diario.

¿Y qué pasa si el desempeño de la Selección argentina en el Mundial no es bueno? Para Tetaz, en ese caso no repercute en el consumo, como tampoco repercutió en ocasión del Mundial de Corea Japón, donde el temprano regreso del combinado nacional en la primera rueda no tuvo un correlato negativo en lo económico.

Otro aspecto que destacan los especialistas en consumo, como Héctor Polino, es que durante el Mundial se postergan las decisiones económicas importantes.

prioridades y rituales

Postergar las decisiones económicas importantes es apenas uno de los cambios en la conducta que se asocian a los mundiales. El platense Miguel Angel Russo es psiquiatra especializado en deporte y dice que un mundial altera el orden prioridades de los amantes del fútbol y de aquellos que, sin serlo, se compenetran con la competencia.

Hay, de la mano de esa alteración un clima de mayor distensión. El fútbol pasa a un lugar de mayor importancia que lo habitual y eso hace que se relajen algunas disciplinas y algunos elementos de la vida cotidiana se modifiquen.

Pero de la mano de esas modificaciones aparecen algunos otros aspectos a tener en cuenta.

“Con el Mundial crece la impulsividad y la ansiedad. Y también el pensamiento mágico y las cábalas se ven favorecidos tanto como el Trastorno Obsesivo Compulsivo. Muchas veces detrás de una cábala que parece inocente se oculta un síntoma de TOC”, dice Russo.

Otro de los impactos en la conducta es un crecimiento de las vulnerabilidades frente a factores como las enfermedades cardiovasculares.

En todo caso, lo que los especialistas destacan es que el Mundial y sus inicidencias se transforman en un termómetro de la emoción a nivel social.

Lo que viene después de la competencia para algunos, aseguran, es una sensación de vacío, cualquiera sea el resultado, hasta que las rutinas personales se reacomoden.