Se encadenó en Tribunales para pedir que lo dejen ver a su hijo

Desde la escalinata del palacio judicial de 13 entre 47 y 48, el manifestante sostiene que el trámite ya lleva un año y medio y además reclama por la sentencia de divorcio

Un hombre permanecía encadenado esta mañana en la escalinta de Tribunales, en 13 entre 47 y 48, para exigir que la justica le otorgue el permiso para poder ver a su hijo y al mismo tiempo acelere el trámite de divorcio con su ex pareja, a cargo del cuidado del niño.

"Hace un año y medio que mi ex esposa no me deja ver a mi hijo y todavía no tengo novedad de nada", expresó el manifestante, que responsabilizó por la demora al juzgado de familia 6 que lleva adelante el caso.

"Tengo una denuncia contra ella, porque me amenazó de muerte para que me vaya de mi casa. No me sale el divorcio, no puedeo ver a mi hijo", insistió el hombre mientras sostenía una pancarta y cuya imagen amarrado al enrejado del palacio municipal sorprendía a los trabajadores judiciales y transeúntes.