Histórico: los Jaguares le ganaron a los Chiefs

Los Jaguares lograron una gran victoria por 23-19 sobre Chiefs, de Nueva Zelanda, equipo bicampeón del Super Rugby, e incrementaron sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final, en el inicio de la 12da. semana del certamen que organiza la Sanzaar, integrado además por franquicias de Australia, Sudáfrica y Japón. El cotejo se desarrolló en el Rotorua Stadium de la ciudad de Hamilton y el equipo argentino conducido por el entrenador Mario Ledesma alcanzó su cuarto triunfo consecutivo en el certamen, todos en condición de visitante.

El encuentro arbitrado por el local Mike Fraser tuvo un resultado parcial de 12 a 10 para Chiefs al final del primer tiempo. Los Jaguares con el triunfo de ayer frente a los Chiefs -el rival más exigente- finalizaron una histórica gira por Oceanía en forma invicta, al vencer a los australianos de Blues (20-13) y Brumbies (25-20), y a los neozelandeses de Rebels (25-22) y esta madrugada a Chiefs.

Los tantos del conjunto argentino fueron anotados por un try del tucumano Ramiro Moyano, un try penal, dos penales y una conversión del apertura tucumano Nicolás Sánchez, y un penal de Emiliano Boffelli.Por su parte, los tantos de Chiefs, campeón del certamen en 2012 y 2013 y ubicado entre los cuatro primeros en las pasadas dos temporadas, se concretaron con un try de Jesse Parete en la última jugada del partido, y cuatro penales y una conversión de Damian McEnzie.

Con este triunfo, Los Jaguares acumulan seis victorias y cinco derrotas y están segundos en la Conferencia Sudafricana con 24 puntos y con grandes posibilidades de acceder a los cuartos de final del Super Rugby. El próximo partido que disputarán será el 19 de mayo ante los Bulls (Sudáfrica) en Vélez.