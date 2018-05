Video.- Una invasión de moscas tiene a maltraer a vecinos de Villa Elisa

Vecinos de Villa Elisa dieron cuenta de una invasión de moscas que los tiene a maltraer desde hace varios días. La presencia de los insectos, remarcaron, se torna molesta y perjudica no sólo en viviendas sino también en comercios.

Por caso, una comerciante de Camino Centenario y 54 contó que convivió con este cuadro durante todo el fin de semana y que a muchos clientes les pasa lo mismo en sus casas.

La mujer sostuvo que para repeler estos enjambres de moscas probó con varios productor pero aún así el asedio continúa y ya no sabe cómo hacerle frente a estos enjambres. "No hay maneras de combatirlas, hay moscas en grandes cantidades, no me pasa a mí, estamos todos igual", relató.