Tras la derrota ante Racing, Bernardi dejó de ser el técnico pincha

Hasta acá llegó el ciclo de Lucas Bernardi como entrenador de Estudiantes. El técnico no resistió la derrota de esta noche por 2 a 1 ante Racing y presentó la renuncia en el vestuario local del Estadio Unico.

A priori, tanto el presidente Juan Sebastián Verón como la cúpula que lo acompaña en la gestión del área fútbol, tenían una postura coincidente con el ahora ex entrenador por lo que el alejamiento terminó dándose de mutuo acuerdo.

El encargado de comunicar la decisión fue el Secretario Técnico Agustín Alayes, puesto que el DT decidió no hablar con la prensa.

Incluso, según los jugadores, tampoco habló con ellos y solamente se dirigió a los Directivos, mediante una reunión tras la caída contra la Academia.

"Es una derrota de todos", dijo el referente Mariano Andújar en la zona mixta, aunque manifestó que no tenía confirmada la noticia. Y lo mismo dijo Rodrigo Braña: "No hablamos nada con Lucas. No nos comunicó nada a nosotros".

El plantel deberá presentarse mañana por la mañana en el Country y la práctica será dirigida por el Chino Leandro Benítez, en un nuevo interinato al mando de la Primera División.

Y quizás el Chino tenga nada más ni nada menos que la difícil misión de intentar meter al equipo en la siguiente fase de la Libertadores cuando reciba a Nacional en La Plata el próximo 24 de mayo. Respecto a la Superliga, apuntará a sumar los seis puntos que quedan y buscar el milagro de meterse en la Sudamericana 2019.

Otra será la cuestión si el pope albirrojo decide traer un nuevo DT en lo inmediato. El sueño, imposible por cierto, es el regreso de Eduardo Berizzo, aunque también existen posibilidades más terrenales como Germán Cavalieri, Nicolás Córdoba, Julián Camino y hasta Sebastián Beccacece.