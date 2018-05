Crimen en La Loma: habrían limpiado la escena antes de que llegara la Policía

La prueba con Luminol detectó rastros en distintos ambientes de la casa y en una cuchilla. Ordenaron análisis complementarios

A casi una semana del asesinato de un comerciante en su casa de La Loma, la investigación avanza sobre el análisis de los resultados de distintos peritajes, mientras se aguardan algunos informes finales que podrían ser determinantes.

Por lo pronto, la prueba de Luminol (el compuesto químico que emite una luz azul visible en un lugar oscuro al detectar trazas de sangre que fueron limpiadas) dio “positivo en distintos ambientes” de la vivienda donde vivía y fue asesinado Jorge Vicente Pereira, de 56 años.

Con cautela, fuentes del caso también confirmaron a este diario que los médicos observaron “lesiones recientes” en las manos de la ex esposa de Pereira, mientras varios vecinos -despojados de los recaudos oficiales- no dudan en apuntar sus sospechas hacia ella.

Lo cierto es que todavía no hay imputados en la causa que comenzó a investigarse en la madrugada del miércoles pasado, con el hallazgo del cuerpo de Pereira en su casa de 48 entre 19 y 20.

La policía llegó hasta allí por el llamado de Sofía Magdalena Pantoja (52), ex mujer de la víctima y la única persona que en ese momento estaba en la vivienda. Admitió que se encontraba en el cuarto del primer piso que linda con el de la víctima, pero aclaró que no escuchó más que “algunos ruidos” que la impulsaron a llamar al 911.

Según se determinó en la autopsia, a Pereira le dieron nueve puñaladas, entre ellas una en el cuello, una en la mano y siete en el omóplato izquierdo. Lo encontraron tirado al lado de su cama de una plaza, vestido con un calzoncillo y una remera negra.

Los forenses determinaron que murió “entre cuatro y seis horas al momento de la inspección”, de modo que estiman que debió pasar un buen rato desde que la ex mujer escuchó “ruidos” y llamó al 911.

Otro dato que no pasó inadvertido para los pesquisas es que no había aberturas ni puertas violentadas, como tampoco faltantes, manchas de sangre más allá de donde quedó el cuerpo u otras huellas que no fueran las de los moradores: “Como si el criminal no hubiera dejado ningún tipo de rastros”, reflexionó un detective.

Sin embargo, horas después la prueba de Luminol detectó restos biológicos en un pasillo, la escalera y una cuchilla, entre otras cosas, que ya fueron relevados para ser analizados, confirmaron fuentes con acceso al expediente.

¿Alguien se encargó de limpiar la sangre antes de que llegara la policía? Es posible.

Mientras se hacía esa prueba, la ex mujer de la víctima era revisada en Cuerpo Médico. Los profesionales detectaron que tenía “algunas lesiones en las manos”, que serían “mínimas, aunque recientes”, dijo un pesquisa.

Por el momento, ninguno de estos elementos tienen la fuerza que requiere una imputación, pero todos están bajo el análisis del gabinete de homicidios de la DDI y Policía Científica, bajo la instrucción del fiscal Marcelo Romero.

Pereira, que era zapatero, y Pantoja, jubilada del Servicio Penitenciario Bonaerense, estaban separados desde hace mucho, aunque seguían viviendo en la misma casa (pero en habitaciones distintas) mientras avanzaba un complicado proceso de divorcio, reconocieron distintas fuentes.

La pareja se formó hace más de 30 años y tuvo tres hijos, de los cuales solamente una residía en la vivienda de La Loma, aunque “no de manera permanente”, según indicó un pesquisa.

Por lo que pudieron reconstruir, “los problemas de convivencia empezaron hace mucho tiempo”. Fuentes oficiales confirmaron que en el año 2006 Pantoja denunció a su ex marido en la comisaría Cuarta, por amenazas y lesiones.

Los vecinos lo resumieron en una sola frase: “No se llevaban nada bien”.