Estremecedora acusación contra el cantante de Turf

Joaquín Levinton, líder de Turf, fue denunciado ayer por una chica a través del blog #YaNoNosCallamosMás por abuso sexual. La joven relató que cuando tenía 17 años consumió drogas en un boliche con el cantante, y que cuando empezó a sentirse mal “no me dejaba ir, diciéndome que mis papás me iban a retar si me veían en ese estado”. Levinton le ofreció llevarla a su casa cuando se largó a llorar, pero la terminó llevando a su propia morada. “Me manipuló diciéndome que no podía ir así a mi casa, que me iba a dar algo para bajar. Me dio algo que me hizo quedar dormida”, relató la joven. Acto seguido, la mujer se despertó “al otro día sin bombacha y sin nada de ropa en el piso de su cuarto”. Levinton se encontraba con otros hombres, ante los cuales la habría presentado como “una putita”.