Dos víctimas relataron los presuntos acosos sufridos por parte del ex titular de la DAIA

Esmeralda Mitre y Úrsula Vargués contaron cómo el dirigente separado de su cargo intentó aprovecharse de ellas con besos, toqueteos y citas

Dos declaraciones presuntamente antisemitas, las de la actriz Esmeralda Mitre y de la panelista Úrsula Vargués, terminaron en sendas denuncias de acoso y en un virtual escándalo en la DAIA, por el cual la entidad decidió apartar a quien era su titular, Ariel Cohen Sabban.

Ayer, la actriz Esmeralda Mitre contó detalles del episodio que vivió en su departamento con el ex titular de la DAIA, a quien acusó de pedirle dinero y acosarla al indicar que “me tocó un pecho y me quiso dar un beso en la boca”.

El encuentro entre la actriz y la entidad judía se había generado luego de declaraciones de Mitre, donde había minimizado el Holocausto durante la segunda guerra mundial. “Dijeron que eran 6 millones, pero quizá no eran tantos”, manifestó la actriz, tras lo cual pidió perdón públicamente.

Ahora, Mitre relató que durante un primer encuentro que mantuvieron en la sede de la DAIA, el ex presidente de esa entidad le pidió una reunión en su casa para “solucionar” la situación.

“Lo recibí y me pidió que me sentara a su lado. Me preguntó si me podía abrazar y me dijo que me iba a convertir en una heroína. Le dije que eso no me interesaba y entonces me pidió que fuera un mes a un colegio alemán para hacer una especie de probation y aprender acerca de esa tragedia. Además de eso, quería que fuera a Alemania con unos chicos; me dijo que el viaje costaría unos 80.000 dólares y que podía pagarlo en cuotas. Me tocó un pecho y me quiso dar un beso en la boca. Ahí le dije que tenía que irse y entró en crisis”, relató la actriz, que agregó “creo que es un acoso cuando alguien te besa el cuello, y además es extorsión pedirme ese dinero”.

Luego de que se hicieran públicas las acusaciones de la actriz contra el ex titular de la DAIA, la entidad anunció que le había pedido la renuncia a Cohen Sabban, y que lo reemplazaría por el vicepresidente de la entidad, Alberto Indij.

Indij, ahora nuevo titular de la DAIA, manifestó por su parte que le “preocupa el futuro de la institución” tras ese “confuso episodio”.

“Ante este episodio tan poco claro y muy desgraciado era necesario que Cohen Sabban diera un paso al costado”, dijo Indij, y confirmó que se tomó la decisión de pedirle la renuncia “a las 24 horas” de conocido el escándalo.

Indij insistió que la visita del ex titular de la entidad al domicilio de Esmeralda Mitre fue “absolutamente inapropiada”, pero dijo estar “convencido” de que “no hubo ningún pedido de dinero”.

La versión oficial de la DAIA es que, según relató Indij, “ante un pedido de Esmeralda Mitre respecto a cómo podía hacer para mejorar su imagen frente a declaraciones que había tenido respecto al Holocausto, a Cohen Sabban se le ocurrió la idea de llevar a 40 jóvenes con interés en la Shoá a Polonia a visitar los campos, pero ella dijo que no podía y él expresó que no había ningún inconveniente, que no tenía ninguna obligación de hacerlo”.

En cuanto a la acusación por acoso, Indij dejó claro que “no es un tema” que la DAIA deba “investigar”, ya que es de “la esfera privada de dos personas adultas, que tendrá que dilucidarse entre ellos o frente a la Justicia”.

A este episodio, se le suma también el de la ex modelo y panelista Úrsula Vargués, que también debió pedir disculpas ante la DAIA por dichos que fueron considerados antisemitas, quien expresó que vivió una situación similar con Cohen Sabban.

“Me sucedió un poco lo que le sucedió a Esmeralda, aunque fue por distintos dichos. La DAIA me convocó a pedir disculpas, y consideré que si había hecho mal a alguien no tenía ningún problema de hacerlo. Antes de ir, a través de WhatsApp, Cohen me pidió de vernos en mi domicilio, a lo cual yo me negué. Yo me sentí una víctima porque me quedé sin trabajo. Después nuevamente Cohen me citó en su domicilio, y dejé de contestarle. Yo le decía de tomar un café y él me decía en ‘un domicilio’, pero si es alguien que no conozco, no suelo permitirle entrar a mi hogar”, contó Vargués.

