Un videojuego demuestra que Einstein podía equivocarse

| Publicado en Edición Impresa

The Big Bell Test, un experimento científico publicado en los últimos días en la revista Nature, utilizó un videojuego que jugaron 100.000 personas para validar o no las leyes de la mecánica cuántica, experiencia de la que participaron investigadores argentinos, y que concluyó que Albert Einstein, en este caso, no tenía razón. La inusual competencia gamer se hizo el 30 de noviembre de 2016 y los resultados se conocieron hace poco gracias a la publicación en la revista científica. La base fue la mecánica cuántica que es la ciencia que estudia las características y el comportamiento de las partículas atómicas y subatómicas, y que junto con la Teoría de la relatividad componen la física moderna. Participaron de la experiencia online 12 laboratorios de todos los continentes, y el representante de Argentina fue el Laboratorio de Óptica Cuántica del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, junto a investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. El laboratorio argentino está a cargo de Miguel Larotonda, doctor en Ciencias Físicas, investigador independiente del Conicet.